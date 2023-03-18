Мішки з камінням замість нікелю: хто пограбував Лондонську біржу на $1,3 млн

Лондонська біржа металів вважалася найбезпечнішим місцем для зберігання металів, а тепер на складах виявили зникнення 54 тонн нікелю.

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Лондонська біржа металів (ЛБМ) виявила на складі в Роттердамі каміння замість нікелю, що коштує приблизно $1,3 млн. Про це стало відомо агентству Bloomberg.

Частина партії, що прибула зі складу в Роттердамі, замість нікелевих брикетів містила мішки, наповнені камінням. Поінформовані джерела стверджують, що склад належить Access World — одній з найвідоміших компаній, які керують об'єктами мережі ЛБМ. Вона провела дослідження і виявила зникнення 54 тонн металу, що лежить в основі 9 контрактів, зрештою визнаних недійсними. Ще одне джерело повідомило, що нікель був на складі з початку 2022 року.

Невідомо, чи був коли-небудь нікель у мішках або його підмінили на камені внаслідок помилки, крадіжки чи шахрайства. ЛБМ підкреслила, що вага металу не відповідала заявленій, передбачається, що співробітники складу не зважили його після відвантаження. Біржа також розпорядилася, щоб інші ліцензовані склади перевірили нікель, який зарезервований за контрактами.

Кількість підміненого нікелю становить 0,14% від усього запасу на Лондонській біржі металів, тому його зникнення не має безпосередньо впливати на ринки металів. У той же час, як вважають аналітики, цей випадок може мати значні наслідки для галузі, оскільки контракти ЛБМ вважаються безпечними. Новина загрожує підірвати репутацію біржі та викликати безліч питань до надійності її роботи, особливо після обвалення ринку нікелю 8 березня, який досі не повернув свої позиції.

"Складські квитанції ЛБМ раніше були золотим стандартом у всьому світі, і їх сприймали майже як грошовий еквівалент. Щось пішло не так на ЛБМ", — написав у соціальній мережі LinkedIn авторитетний банкір Джон Макнамара, виконавчий директор Carshalton Commodities Ltd.

Як пояснює Bloomberg, найбезпечнішим місцем у світі для зберігання металів, зокрема нікелю, міді та алюмінію, справді вважаються склади, схвалені Лондонською біржею та видатні "гарантії" після реєстрації. Контракти на ЛБМ підкріплюються фізичним металом у мережі складів по всьому світу, і будь-який трейдер, який має дозвіл на постачання, отримує партію металу на зареєстрований склад.

Біржа створює свої власні квитанції (warrants) та передає право власності на них у цифровому вигляді. Перевіряють наявність металу та зважують вагу мішків складські компанії, які приймають та розміщують вантаж.

У лютому торговий гігант Trafigura Group повідомив, що став жертвою великого шахрайства, пов'язаного зі зникненням нікелю. Компанія зазнала збитків у розмірі $577 і цей випадок спонукав інші організації перевірити свої нікелеві запаси. Проте ситуація з Лондонською біржею кардинально відрізняється.

9 березня на біржі ICE Futures вартість газу вперше знизилася до $450 за 1 000 кубометрів уперше за два роки. Експерти пояснюють падіння тим, що країни Європи завершують опалювальний сезон і нагромадили достатньо палива у своїх сховищах.

У січні криптовалютну біржу Coinbase викрили у пособництві відмивання грошей і торгівлі наркотиками. Компанія погодилася зі звинуваченням Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка і погодилася заплатити штраф через 100 млн неперевірених транзакцій.