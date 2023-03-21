ВС РФ управляют дронами через Интернет: эксперт рассказал, как это возможно (фото)

Специальное устройство позволяет российским "Орланам" летать глубоко в украинском тылу, передавая разведывательную информацию.

Related video

Вооруженные силы Украины захватили редкий ретранслятор связи, позволяющий россиянам управлять беспилотниками типа "Орлан" через Интернет. Украинский военный и радиоинженер с псевдонимом Сергей Флэш рассказал в Facebook, как он устроен.

По словам специалиста, он еще несколько месяцев назад получил интересный трофей, но раньше не мог его показать. Это ретранслятор из 6-ти антенн на 900 Мгц, установленных по кругу и связанных друг с другом при помощи 2-х микросхем. Антенный блок ориентируется на стороны света и фиксирует положение дрона относительно ретранслятора. Долгое время считалось, что беспилотники "Орлан" не взаимодействуют с ретрансляторами.

Как объяснил Сергей Флэш, для управления "Орланом" через Интернет необходимо установить ретранслятор на крыше здания и подключить к роутеру. Мощность передатчика составляет 100 милливатт (милливатт — одна тысячная ватта), и ее достаточно для передачи сигналов в пределах прямой видимости на значительном расстоянии.

"Таким образом, имея сеть подобных ретрансляторов, российский БПЛА "Орлан" вполне может летать даже глубоко в нашем тылу", — подчеркнул Сергей Флэш.

Семнадцатого марта ВСУ отчитались о поражении российского дрона "Орлан-10" на бахмутском направлении. Этот дрон может летать до 150 км/ч на высоте до 6 км. Дальность связи БПЛА с наземной станцией без ретранслятора составляет 120 км, однако он также может летать на 600 км в автономном режиме.

В январе ВСУ сбили ударную модификацию дрона "Орлан-10", вооруженную кассетными боеприпасами. Россияне закрепили их в специальных контейнерах и разместили на подвесах под крыльями. К счастью, украинские военные приземлили беспилотник с помощью средств РЭБ до того, как он устроил бомбардировку.