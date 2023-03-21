ЗС РФ керують дронами через інтернет: експерт розповів, як це можливо (фото)

Спеціальний пристрій дає змогу російським "Орланам" літати глибоко в українському тилу, передаючи розвідувальну інформацію.

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Збройні сили України захопили рідкісний ретранслятор зв'язку, що дозволяє росіянам керувати безпілотниками типу "Орлан" через інтернет. Український військовий і радіоінженер із псевдонімом Сергій Флеш розповів у Facebook, як він влаштований.

За словами фахівця, він ще кілька місяців тому здобув цікавий трофей, але раніше не міг його показати. Це ретранслятор із 6-ти антен на 900 МГц, встановлених по колу та пов'язаних одна з одною за допомогою 2-х мікросхем. Антенний блок орієнтується на сторони світу й фіксує положення дрона щодо ретранслятора. Довгий час вважалося, що безпілотники "Орлан" не взаємодіють із ретрансляторами.

Як пояснив Сергій Флеш, для керування "Орланом" через інтернет необхідно встановити ретранслятор на даху будівлі та підключити до роутера. Потужність передавача становить 100 міліват (міліват — одна тисячна вата), і її достатньо для передачі сигналів у межах прямої видимості на значній відстані.

"Отже, маючи мережу подібних ретрансляторів, російський БПЛА "Орлан" цілком може літати навіть глибоко в нашому тилу", — наголосив Сергій Флеш.

Сімнадцятого березня ЗСУ прозвітували про ураження російського дрону "Орлан-10" на Бахмутському напрямку. Цей дрон може літати до 150 км/год на висоті до 6 км. Дальність зв'язку БПЛА з наземною станцією без ретранслятора становить 120 км, проте він також може літати на 600 км в автономному режимі.

У січні ЗСУ збили ударну модифікацію дрона "Орлан-10", озброєну касетними боєприпасами. Росіяни закріпили їх у спеціальних контейнерах і розмістили на підвісах під крилами. На щастя, українські військові приземлили безпілотник за допомогою засобів РЕБ, перш ніж він влаштував бомбардування.