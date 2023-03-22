Дрон MQ-9 Reaper передал истребителю координаты для удара, находясь на другом конце Земли

Беспилотник филигранно сработал в паре с истребителем во время учений Neptune Strike 2023.

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Военно-морские силы США объединяют возможности боевого дрона MQ-9 Reaper и самолета E-2D для нанесения ракетных ударов на больших расстояниях. Об этом стало известно изданию The Defence Post.

Американские военные продемонстрировали совместную работу E-2D и MQ-9 Reaper во время учений Neptune Strike 2023 ("Удар Нептуна"). Беспилотник обнаружил корабль-цель и передал его координаты на самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который, в свою очередь, направил информацию ударной группе, состоящей из истребителей F/A-18 Hornets и испанских AV-8B Harrier. E-2D успешно направил боевые самолеты в район, где они смогли запустить ракеты, оставаясь недосягаемыми для ПВО условного противника.

Военные США отметили важную и непосредственную роль MQ-9 Reaper в учебной операции — с помощью встроенных датчиков для разведки он смог провести воздушное сканирование и точно определить вражеский корабль, чтобы максимально точно указать цель истребителям на "другом конце земного шара" и свести к минимуму побочный ущерб, которой может быть нанесен гражданским суднам. Дрон пригодился и после атаки, показав ВМС США последствия ракетных ударов через свою высокопроизводительную видеокамеру.

"Участие MQ-9 в операции "Удар Нептуна" дало прекрасную возможность потренироваться с нашими партнерами по НАТО, что нам редко удается сделать", — отметил офицер связи MQ-9 майор Мэтт Мраз.

Четырнадцатого марта российский Су-27 столкнулся с американским MQ-9 Reaper над Черным морем. Самолет повредил винт дрона, что привело к падению в воду.

Фокус писал, какими технологиями располагают американские дроны MQ-9 Reaper. США пытаются спасти обломки такого беспилотника после крушения в Черном море.