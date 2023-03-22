Дрон MQ-9 Reaper передав винищувачу координати для удару, перебуваючи на іншому кінці Землі

Безпілотник філігранно спрацював у парі зі винищувачем під час навчань Neptune Strike 2023.

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Військово-морські сили США об'єднують можливості бойового дрона MQ-9 Reaper та літака E-2D для завдання ракетних ударів на великих відстанях. Про це стало відомо виданню The Defence Post.

Американські військові продемонстрували спільну роботу E-2D та MQ-9 Reaper під час навчань Neptune Strike 2023 ("Удар Нептуна"). Безпілотник виявив корабель-мету та передав його координати на літак далекого радіолокаційного виявлення, який, зі свого боку, відправив інформацію ударній групі, що складається з винищувачів F/A-18 Hornets та іспанських AV-8B Harrier. E-2D успішно направив бойові літаки до району, де вони змогли запустити ракети, залишаючись недосяжними для ППО умовного супротивника.

Військові США зазначили про важливу та безпосередню роль MQ-9 Reaper у навчальній операції — за допомогою вбудованих датчиків для розвідки він зміг провести повітряне сканування та точно визначити ворожий корабель, щоб максимально точно вказати ціль винищувачів на "іншому кінці земної кулі" та звести до мінімуму побічний збитки, яких може бути завдано цивільним суднам. Дрон став у нагоді і після атаки, показавши ВМС США наслідки ракетних ударів через свою високопродуктивну відеокамеру.

"Участь MQ-9 в операції "Удар Нептуна" дала чудову нагоду потренуватися з нашими партнерами по НАТО, що нам рідко вдається зробити", — зазначив офіцер зв'язку MQ-9 майор Метт Мраз.

Чотирнадцятого березня російський Су-27 зіткнувся з американським MQ-9 Reaper над Чорним морем. Літак пошкодив гвинт дрона, що призвело до падіння у воду.

Фокус писав, які технології мають американські дрони MQ-9 Reaper. США намагаються врятувати уламки такого безпілотника після аварії у Чорному морі.