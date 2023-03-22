Комплекс "Сова" поможет уничтожить артиллерию ВС РФ. Гаджет разработал боец из Луцка

Комплекс помогает точно определять батареи врага и уничтожать их ответным огнем, а концепцию боец Юрий Моклица придумал прямо в окопе, находясь под огнем противника.

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Артиллерийский разведчик Юрий Моклица из Луцка придумал и создал комплекс "Сова" для определения точных координат вражеской артиллерии, пишет издание Телеграф. Этот комплекс состоит из радиолокационной станции и беспилотника с тепловизором, которые работают в связке с специальным программным обеспечением. Благодаря этому комплексу украинские артиллеристы могут быстро и точно обнаруживать и наводить огонь по российским батареям.

Как Юрий Моклица придумал комплекс "Сова"

Юрий Моклица не имел никакого отношения к армии до начала войны. Он был депутатом Луцкого городского совета и географом по образованию. Он также занимался спортивным ориентированием и хорошо разбирался в топографии и геодезии. Когда Россия напала на Украину, Юрий не раздумывая пошел в военкомат и попал в 184-й учебный центр в Старичах. Там его готовили на старшину роты, но он хотел попасть на передовую и быть полезным для ВСУ. Моклица оказался в 4-й отдельной танковой бригаде.

Юрий Моклица (крайний справа) - разработчик "Совы" Фото: Юрий Моклица

В артиллерийской разведке Юрий смог на практике применить все свои знания ориентировании на местности и прямо в окопе придумал комплекс "Сова", ведь бойцам было довольно непросто выявлять батареи противника без риска для жизни. Например, использование бинокля или лазерного дальномера требовало выхода на открытую местность. Это несло большие риски, ведь разведчик подставлял себя под обстрел.

Юрий Моклица решил использовать свои знания и навыки для создания нового комплекса "Сова". Он придумал концепцию гаджета, сидя в окопе. Он представил свою идею командированию бригады, которое поддержало его проект. Затем он обратился к своим друзьям-программистам из Луцка за помощью в разработке программного обеспечения для комплекса.

Как работает комплекс "Сова"

Получая разведданные, комплекс позволяет определять местонахождение целей. Причем "Сова" делает это очень точно – с погрешностью несколько десятков метров. Также гаджет позволяет сохранить жизни бойцов ВСУ.

Бойцы артиллерийской разведки с помощью "Совы" уничтожают батареи российских оккупантов Фото: Юрий Моклица

Работоспособность "Совы" проверяли сравнивая результаты с данными других разведывательных средств. При проверке учитывали разные факторы, такие как погода, рельеф, помехи, скорость и направление движения целей. При проверке бойцы также вносили правки и улучшения в программное обеспечение комплекса и он показал отличные результаты.

Себестоимость "Совы" составляет около $2 тыс. и команда Юрия будет рада любой финансовой поддержке, которая поможет украинским артиллеристам с помощью "Совы" быстро и точно обнаруживать и наводить огонь по батареям российских оккупантов.

Ранее Фокус писал, что с помощью "копеечных" беспилотников ВСУ не только уничтожают технику оккупантов, но и оставляют ВС РФ без боеприпасов.