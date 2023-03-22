Комплекс "Сова" допоможе знищити артилерію ЗС РФ. Гаджет розробив боєць із Луцька

Комплекс допомагає точно визначати батареї ворога і знищувати їх вогнем у відповідь, а концепцію боєць Юрій Моклиця придумав прямо в окопі, перебуваючи під вогнем противника.

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Артилерійський розвідник Юрій Моклиця з Луцька вигадав і створив комплекс "Сова" для визначення точних координат ворожої артилерії, пише видання Телеграф. Цей комплекс складається з радіолокаційної станції та безпілотника з тепловізором, які працюють у зв'язці зі спеціальним програмним забезпеченням. Завдяки цьому комплексу українські артилеристи можуть швидко та точно виявляти та наводити вогонь по російських батареях.

Як Юрій Моклиця вигадав комплекс "Сова"

Юрій Моклиця не мав жодного стосунку до армії на початок війни. Він був депутатом Луцької міської ради та географом за освітою. Він також займався спортивним орієнтуванням і добре знався на топографії та геодезії. Коли Росія напала на Україну, Юрій не роздумуючи пішов у військкомат і потрапив до 184-го навчального центру у Старичах. Там його готували на старшину роти, але він хотів потрапити на передову та бути корисним для ЗСУ. Моклиця опинився у 4-й окремій танковій бригаді.

Юрій Моклиця (крайній праворуч) — розробник "Сови" Фото: Юрій Моклиця

В артилерійській розвідці Юрій зміг на практиці застосувати всі свої знання орієнтуванні на місцевості і просто в окопі вигадав комплекс "Сова", адже бійцям було досить непросто виявляти батареї супротивника без ризику для життя. Наприклад, використання бінокля або лазерного далекоміра вимагало виходу на відкриту місцевість. Це мало великі ризики, адже розвідник підставляв себе під обстріл.

Юрій Моклиця вирішив використати свої знання та навички для створення нового комплексу "Сова". Він вигадав концепцію гаджета, сидячи в окопі. Він представив свою ідею командуванню бригади, яке підтримало його проєкт. Потім він звернувся до своїх друзів-програмістів із Луцька за допомогою у розробці програмного забезпечення для комплексу.

Як працює комплекс "Сова"

Отримуючи розвіддані, комплекс дозволяє визначати місцезнаходження цілей. Причому Сова робить це дуже точно — з похибкою кілька десятків метрів. Також гаджет дозволяє зберегти життя бійців ЗСУ.

Бійці артилерійської розвідки за допомогою "Сови" знищують батареї російських окупантів Фото: Юрій Моклиця

Працездатність "Сови" перевіряли порівнюючи результати з даними інших розвідувальних засобів. При перевірці враховували різні фактори, такі як погода, рельєф, перешкоди, швидкість та напрямок руху цілей. Під час перевірки бійці також вносили виправлення та покращення у програмне забезпечення комплексу і він показав відмінні результати.

Собівартість "Сови" становить близько $2 тис. і команда Юрія буде рада будь-якій фінансовій підтримці, яка допоможе українським артилеристам за допомогою "Сови" швидко та точно виявляти та наводити вогонь по батареях російських окупантів.

Раніше Фокус писав, що за допомогою "копійчаних" безпілотників ЗСУ не лише знищують техніку окупантів, а й залишають ЗС РФ без боєприпасів.