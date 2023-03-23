ВС РФ могкт получить лазерные детекторы "Филины": помешают ли они ВСУ

Россияне ожидают, что прибор будет предупреждать оккупантов о наведении управляемых снарядов, работе снайперов и приближении дронов.

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В мае оборонно-промышленный комплекс России планирует поставить своей армии новые детекторы лазерного излучения "Филин". Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

Источник в ВПК РФ утверждают, что детекторы "Филин" обнаруживают сигналы в инфракрасном диапазоне (900 — 1 700 нм), которые излучают лазерные дальномеры или целеуказатели. Таким образом они могут предупреждать российских военных о наведении управляемых снарядов, снайперов и беспилотников со стороны ВСУ. В случае обнаружения лазерных лучей приборы издают звуковые сигналы, которые отличаются в зависимости от типа излучения.

Россияне утверждают, будто "Филин" обладает полем зрения 120 градусов, а также компактными габаритами (чуть крупнее смартфона) и массой менее 1 кг, что позволит оккупантам носить его с собой на фронте. С помощью аккумуляторов детекторы якобы работают в течение 48 ч без подзарядки.

"Разработка прошла испытания, показала свою работоспособность и готовится к передаче на апробацию ориентировочно к концу весны", — отметил источник.

Как отмечает издание Defence Express, в сети нет дополнительной информации о новых российских детекторах, а под названием "Филин" упоминается лишь корабельный лазерный комплекс для создания оптических помех. Однако известны случаи использования ВС РФ детекторов лазерного излучения "Паук" (Spider), которые закрепляются на шлемах.

Детектор лазерного излучения "Паук"

Вполне возможно, что "Филин" является аналогом или модификацией "Пауков". Если сравнивать устройства по заявленным характеристикам, то "Филин" значительно тяжелее и имеет меньший диапазон, но работает дольше. Кто разработал и производит "Филины" — неизвестно, а вот Spider появился в каталоге европейской компании ShinexTech, хотя с недавних пор удален с ее сайта. Сейчас детекторы продает компания "Спецэнергорешение" из Москвы, не указывая его происхождение и даже название.

Defence Express отмечает, что Spider заметили только у наемников ЧВК "Вагнер". Как предполагают аналитики, Минобороны РФ могло заказать у ВПК подобную технологию, но российские инженеры не смогли добиться аналогичной компактности, возможно, они даже использовали сенсор лазерного излучения на базе комплексов активной электронно-оптической защиты для бронетехники ТШУ-1 или ТШУ-1-11, называемые также "Шторами".

Ранее писали, что в России создали детекторы для обнаружения дронов ВСУ. Это карманные приборы, которые пищат, улавливая любое радиоизлучение, в том числе Wi-Fi.