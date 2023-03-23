ЗС РФ може отримати лазерні детектори "Філіни": чи завадять вони ЗСУ

Росіяни очікують, що прилад попереджатиме окупантів про наведення керованих снарядів, роботу снайперів та наближення дронів.

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У травні оборонно-промисловий комплекс Росії планує поставити своїй армії нові детектори лазерного випромінювання "Філін". Про це повідомляє російське агентство "ТАСС".

Джерело у ВПК РФ стверджують, що детектори "Філін" виявляють сигнали в інфрачервоному діапазоні (900 — 1700 нм), які випромінюють лазерні далекоміри або цілевказівники. Таким чином вони можуть попереджати російських військових про наведення керованих снарядів, снайперів та безпілотників з боку ЗСУ. У разі виявлення лазерних променів, прилади видають звукові сигнали, які відрізняються залежно від типу випромінювання.

Росіяни стверджують, ніби "Філін" має поле зору 120 градусів, а також компактні габарити (трохи більші за смартфон) і масою менше 1 кг, що дозволить окупантам носити його з собою на фронті. За допомогою акумуляторів детектори працюють нібито протягом 48 год без підзарядки.

"Розробка пройшла випробування, показала свою працездатність і готується до передачі на апробацію орієнтовно до кінця весни", — зазначило джерело.

Як зазначає видання Defence Express, у мережі немає додаткової інформації про нових російських детекторів, а під назвою "Філін" згадується лише корабельний лазерний комплекс для створення оптичних перешкод. Однак відомі випадки використання ЗС РФ детекторів лазерного випромінювання "Павук" (Spider), які закріплюються на шоломах.

Детектор лазерного випромінювання "Павук"

Цілком можливо, що "Філін" є аналогом або модифікацією "Павуків". Якщо порівнювати пристрої за заявленими характеристиками, то "Філін" значно важчий і має менший діапазон, але працює довше. Хто розробив і виробляє "Філіни" — невідомо, а ось Spider з'явився в каталозі європейської компанії ShinexTech, хоча віднедавна видалений з її сайту. Наразі детектори продає компанія "Спеценергорішення" з Москви, не вказуючи його походження і навіть назву.

Defence Express зазначає, що Spider помітили лише у найманців ПВК "Вагнер". Як припускають аналітики, Міноборони РФ могло замовити у ВПК подібну технологію, але російські інженери не змогли досягти аналогічної компактності, можливо, вони навіть використовували сенсор лазерного випромінювання на базі комплексів активного електронно-оптичного захисту для бронетехніки ТШУ-1 або ТШУ-1-11, звані також "Шторами".

Раніше писали, що в Росії створили детектори для виявлення дронів ЗСУ. Це кишенькові прилади, які пищать, вловлюючи будь-яке радіовипромінювання, зокрема Wi-Fi.