Новый турецкий дрон Azab сравнили с иранским Shahed: преимущества и недостатки (видео)

Судя по описанию разработчиков, Azab получился более многозадачным, управляемым и защищенным, но менее дальнобойным.

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Турецкая компания Robit Technology создала дрон-камикадзе Azab, который на 90% состоит из отечественных комплектующих. Издание Defence Express сравнило модель с иранскими беспилотниками Shahed.

Директор подразделения БПЛА Robit Teknoloji Сельчук Фират раскрыл основные характеристики Azab в интервью Defence Turk. Компания разработала две версии: Azab T200 и Azab T150. Обе оснащены автопилотом и системой управления через наземную станцию, а также защитой от радиоэлектронных помех.

"У нас производство локальное на 90%, у нас нет локальности только в полупроводниках. Наш двигатель произведен компанией ERIN Motor. Система автопилота производится нами", — отметил представитель Robit Teknoloji.

Турецкий дрон-камикадзе Azab

По словам Фирата, Azab T200 имеет размах крыльев 2 м, взлетную массу — 50 кг и несет полезную нагрузку в 15 кг, располагает составной конструкцией и малой радиолокационной заметностью для радаров.

С помощью камеры оператор может управлять аппаратом на расстоянии до 200 км, однако максимально модель может пролететь до 500 км по указанным GPS-координатам. Высота полета составляет от 300 до 3000 м, скорость — до 270 км/ч.

Характеристики дрона-камикадзе Azab Фото: Скриншот

"Даже если Azab столкнется с препятствием, где бы он ни находился, то самоуничтожится благодаря автопилоту и механизму зажигания. Поэтому он никоим образом не оставит обломков противнику", — подчеркнул Сельчук Фират.

Azab T150 — это модель меньшего размера (размах крыла — 1,5 м), предназначенная для полетов на небольшие расстояния. Он весит всего 7 кг, при этом полезная нагрузка составляет 3 кг, передает видео с камеры на расстояние до 150 кг.

В линейку Shahed тоже входят два дрона разных размеров: Shahed-136 (размах крыльев — 2,5 м) и Shahed-131 (2,2 м). Обе крупнее турецкого Azab, хотя Robit Teknoloji уверяет, будто при необходимости может сделать версию с размахом крыльев до 3,5 м. Вес боевой части крупных версий турецкого и иранского дронов примерно совпадает, нагрузку Shahed-136 эксперты оценивают в 15-22 кг, хотя некоторые говорят о 40-50 кг. У Azab T150 полезная нагрузка весит намного меньше и легче.

Прототип дрона-камикадзе Azab на испытаниях Фото: Скриншот

По дальности полета Azab уступает Shahed — максимум 500 км против 1000 км. Стоит учитывать, что у иранских БПЛА намного выше взлетная масса, но также более крупные габариты, что облегчает обнаружение и попадание.

Интересно, что Robit Teknoloji обратила внимание на модульную конструкцию и многозадачность своего дрона-камикадзе. По словам создателей, военные смогут устанавливать на Azab минометные снаряды и боеприпасы для РПГ. Полезна также функция ручного управления, которой нет у Shahed.

Ранее писали, что Robit Technology уже завершила летные испытания дрона-камикадзе Azab и готовится к боевым. Вскоре компания планирует запустить серийное производство и начать поставки БПЛА военным.