Новий турецький дрон Azab порівняли з іранським Shahed: переваги та недоліки (відео)

Судячи з опису розробників, Azab вийшов багатозадачним, керованим і захищеним, але менш далекобійним.

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Турецька компанія Robit Technology створила дрон-камікадзе Azab, який на 90% складається із вітчизняних деталей для комплектування. Видання Defence Express порівняло модель із іранськими безпілотниками Shahed.

Директор підрозділу БПЛА Robit Teknoloji Сельчук Фірат розкрив основні характеристики Azab в інтерв'ю Defence Turk. Компанія розробила дві версії: Azab T200 та Azab T150. Обидві оснащені автопілотом та системою керування через наземну станцію, а також захистом від радіоелектронних перешкод.

"У нас виробництво локальне на 90%, у нас немає локальності тільки у напівпровідниках. Наш двигун вироблений компанією ERIN Motor. Система автопілота виробляється нами", — зазначив представник Robit Teknoloji.

Турецький дрон-камікадзе Azab

За словами Фірата, Azab T200 має розмах крил 2 м, злітну масу — 50 кг і несе корисне навантаження в 15 кг, має складну конструкцію і малу радіолокаційну помітність для радарів.

За допомогою камери оператор може керувати апаратом на відстані до 200 км, проте максимально модель може пролетіти до 500 км за вказаними GPS-координатами. Висота польоту становить від 300 до 3000 м, швидкість — до 270 км/год.

Характеристики дрону-камікадзе Azab Фото: Скріншот

"Навіть якщо Azab зіткнеться з перешкодою, де б він не знаходився, то самознищиться завдяки автопілоту та механізму запалення. Тому він жодним чином не залишить уламків противнику", — наголосив Сельчук Фірат.

Azab T150 — це модель меншого розміру (розмах крила — 1,5 м), призначена для польотів на невеликі відстані. Він важить лише 7 кг, при цьому корисне навантаження становить 3 кг, передає відео з камери на відстань до 150 кг.

У лінійку Shahed теж входять два дрони різних розмірів: Shahed-136 (розмах крил — 2,5 м) та Shahed-131 (2,2 м). Обидві більші за турецьку Azab, хоча Robit Teknoloji запевняє, ніби за необхідності може зробити версію з розмахом крил до 3,5 м. Вага бойової частини великих версій турецького та іранського дронів приблизно збігається, навантаження Shahed-136 експерти оцінюють в 15-22 кг, хоча деякі говорять про 40-50 кг. У Azab T150 корисне навантаження важить набагато менше та легше.

Прототип дрона-камікадзе Azab на випробуваннях. Фото: Скріншот

По дальності польоту Azab поступається Shahed — максимум 500 км проти 1000 км. Варто враховувати, що в іранських БПЛА набагато вища злітна маса, але також більші габарити, що полегшує виявлення та потрапляння.

Цікаво, що Robit Teknoloji звернула увагу на модульну конструкцію та багатозадачність свого дрона-камікадзе. За словами авторів, військові зможуть встановлювати на Azab мінометні снаряди та боєприпаси для РПГ. Корисна також функція ручного управління, якої немає у Shahed.

Раніше писали, що Robit Technology вже завершила льотні випробування дрона-камікадзе Azab і готується до бойових. Незабаром компанія планує запустити серійне виробництво та розпочати постачання БПЛА військовим.