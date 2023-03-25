РФ чинит танки деталями от стиральных машин: раскрыты каналы поставок, — Telegraph

По данным СМИ, технику через Беларусь и Литву доставляют в Центральную Азию, откуда она может попадать в Россию. ЕС пытается перекрыть маршруты, угрожая странам санкциями.

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Страны Центральной Азии увеличили поставки в Россию товаров двойного назначения, которые россияне могут использовать для ремонта военной техники. Об этом пишет британское издание The Telegraph, ссылаясь на секретный документ из Европейского союза.

Европейские чиновники выявили торговые каналы из ЕС в Россию через Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и другие страны Азии в Россию, объем поставок по которым увеличился на 60-80%. Многие товары имеют двойное назначение и могут применяться в военной сфере, например, стиральные машины, фотоаппараты, и автомобили. Предполагается, что россияне вынимают электронику и другие комплектующие, чтобы ремонтировать танки, бронетранспортеры, разведывательные дроны и другую технику, поврежденную на войне в Украине.

Согласно источникам, значительная часть грузов вывозят из ЕС в Беларусь, переправляют через сухопутную границу с Литвой, а затем доставляют в страны Азии. Европейцы могут отслеживать экспортные документы лишь до внешней границы региона, после контролировать перемещение техники невозможно. Чиновники из ЕС опасаются, что азиатские союзники помогают Кремлю обходить международные санкции, призванные лишить РФ военной техники.

Теперь в ЕС планируют ввести ограничения против стран, торгующих с россиянами, но сначала политики хотят решить вопрос дипломатическим путем, пригрозив экономическими последствиями. Казахстан уже пообещал усилить контроль за товарами, проходящими через страну.

"Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами", — прокомментировали FT в казахстанском правительстве.

The Telegraph обратил внимание, что Польша закрыла границу с Беларусью, но Литва пока сохраняет торговые отношения с Минском. При этом литовские власти жалуются, что 97% торговых поставок через Беларусь осуществляют другие страны. Дипломаты G7 также внимательно следят за Турцией, Арменией и ОАЭ, чтобы они не помогали российской армии.

В мае 2022 года писали, что Россия устанавливает на военную технику чипы от иностранной бытовой техники, в том числе от холодильников, стиральных и посудомоечных машин. Таким образом они обходят санкции, наложенные на импорт электроники.

В июне ЕС запретил продавать в РФ технологии двойного назначения. К ним относится электроника, вычислительная техника, телекоммуникации, датчики, лазеры, системы навигации, силовые установки, оборудование для обработки материалов и защиты информации.