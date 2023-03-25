РФ лагодить танки деталями від пральних машин: розкрито канали поставок, — Telegraph

За даними ЗМІ, техніку через Білорусь та Литву доставляють до Центральної Азії, звідки вона може потрапляти в Росію. ЄС намагається перекрити маршрути, погрожуючи країнам санкціями.

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Країни Центральної Азії збільшили поставки в Росію товарів подвійного призначення, які росіяни можуть використовувати для ремонту військової техніки. Про це пише британське видання The Telegraph, посилаючись на секретний документ із Європейського союзу.

Європейські чиновники виявили торговельні канали з ЄС до Росії через Казахстан, Киргизстан, Узбекистан та інші країни Азії, обсяг поставок якими збільшився на 60-80%. Багато товарів мають подвійне призначення і можуть застосовуватися у військовій сфері, наприклад, пральні машини, фотоапарати, і автомобілі. Передбачається, що росіяни виймають електроніку та інші комплектуючі, щоб ремонтувати танки, бронетранспортери, розвідувальні дрони та іншу техніку, пошкоджену на війні в Україні.

Згідно з джерелами, значну частину вантажів вивозять з ЄС до Білорусі, переправляють через сухопутний кордон з Литвою, а потім доставляють до країн Азії. Європейці можуть відстежувати експортні документи лише до зовнішнього кордону регіону, після контролювати переміщення техніки неможливо. Чиновники з ЄС побоюються, що азіатські союзники допомагають Кремлю обходити міжнародні санкції, покликані позбавити РФ військової техніки.

Тепер у ЄС планують запровадити обмеження проти країн, які торгують із росіянами, але спочатку політики хочуть вирішити питання дипломатичним шляхом, пригрозивши економічними наслідками. Казахстан уже пообіцяв посилити контроль за товарами, що проходять через країну.

"Ми розуміємо всі ризики вторинних санкцій, тому уважно стежимо за нашою взаємною торгівлею з усіма партнерами", — прокоментували FT у казахстанському уряді.

The Telegraph звернув увагу, що Польща закрила кордон із Білоруссю, але Литва поки зберігає торговельні відносини з Мінськом. При цьому литовська влада скаржиться, що 97% торгових поставок через Білорусь здійснюють інші країни. Дипломати G7 також уважно стежать за Туреччиною, Вірменією та ОАЕ, щоб вони не допомагали російській армії.

У травні 2022 року писали, що Росія встановлює на військову техніку чіпи від іноземної побутової техніки, зокрема від холодильників, пральних та посудомийних машин. Таким чином вони оминають санкції, накладені на імпорт електроніки.

У червні ЄС заборонив продавати в РФ технології подвійного призначення. До них відноситься електроніка, обчислювальна техніка, телекомунікації, датчики, лазери, системи навігації, силові установки, обладнання для обробки матеріалів та захисту інформації.