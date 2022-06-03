Росія не зможе ставити чипи зі "пралок" на свої танки: в ЄС вжили заходів

Європейський союз запровадив шостий пакет санкцій, що забороняє експорт у РФ технологій подвійного призначення: що це означає для країни-агресора.

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Третього червня Рада ЄС опублікувала офіційну заяву про запровадження шостого пакета санкцій проти Росії. Окрім інших заходів, цей пакет передбачає заборону експорту технологій подвійного призначення. Фокус пояснює, що це означає, і якими будуть наслідки для країни-агресора.

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Що передбачає шостий пакет санкцій ЄС

Згідно з заявою, Рада ЄС прийняла рішення запровадити шостий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та Білорусі. Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, повідомив, що цей пакет покликаний посилити обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.

"Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходів для Росії. Ми відключаємо ключові російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також запроваджуємо санкції проти тих, хто несе відповідальність за звірства у Бучі та Маріуполі, та забороняємо мовлення дезінформаторів, які активно сприяють військовій пропаганді президента Путіна", — наголосив Боррель.

Важливо зазначити, що, окрім перелічених чиновником заходів, шостий пакет санкцій передбачає експортні обмеження.

"ЄС розширює список осіб та організацій, яких стосуються експортні обмеження товарів та технологій подвійного призначення. Такі доповнення до списку включають як російські, так і білоруські організації. Щобільше, ЄС розширить перелік товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню сектору оборони та безпеки Росії", — наголошують у документі.

Узгоджений пакет включає низку заходів, спрямованих на те, щоб ефективно перешкоджати Росії продовжити агресію.

[ + – ] Мікроелектроніка для побутової техніки Фото: Getty Images

Що таке технології подвійного призначення

Якщо коротко, то подвійного призначення вважатимуть ті технології, які можна застосувати і для виробництва побутової техніки, і військової. Наприклад, "подвійними" є такі категорії:

Спеціальні матеріали та пов'язані з ними обладнання та спорядження. Обробка матеріалів. Електроніка. Обчислювальна техніка. Телекомунікації. Захист інформації. Датчики та лазери. Навігація та авіаційна електроніка. Морська електроніка. Авіаційно-космічна промисловість та рухові силові установки.

За даними з Вікіпедії, "область взаємного перетину можливостей використання перелічених вище технологій як у цивільній, так і у військовій сфері досягає 80-90%".

Світовий експорт та імпорт технологій подвійного застосування регламентований Вассенаарськими угодами 1996 року, які, крім 32 держав, підписувала і Росія. Суть угод у тому, щоб підвищити відповідальність використання технологій "не за призначенням", тобто для потреб військово-промислового комплексу. Оскільки РФ умови угод порушила, в ЄС відреагували на це, обмеживши експорт таких технологій.

Чому важлива заборона експорту до РФ технологій подвійного призначення

Аналітики з Conflict Armament Research у своєму звіті вказали, що БПЛА, які стоять на озброєнні армії РФ, оснащені електронікою іноземного виробництва. Ці дані підтвердив і український блогер Павло Кащук, який розібрав російський дрон "Орлан-10" і продемонстрував усю його "начинку" у ролику на YouTube, а також гендиректор DroneShield Олег Ворник, який повідомив, що той же "Орлан-10" має "багато західних" та китайських компонентів".

"Це робить його схожим на дрон DJI Phantom (коптер для відеографів — ред.) з погляду виявлення та ураження", — прокоментував Олег.

Важливо згадати і заяву міністра торгівлі США Джини Раймондо. За словами чиновниці, в Росії для оснащення військової техніки використовують чипи, витягнуті з побутової техніки — холодильників, посудомийних та пральних машин тощо. На такий захід йдуть, оскільки вся технологічна галузь країни-агресора відчуває дефіцит мікросхем. Цю інформацію підтвердили й українські експерти, які виявили побутові процесори в оснащенні російських трофейних танків.

Обмеження експорту товарів та технологій подвійного застосування країнами ЄС зможе ще більше вплинути на погіршення ситуації в російській техносфері. І не варто забувати про відмову Тайваню співпрацювати з РФ. Як відомо, ця держава є найбільшим виробником мікроелектроніки. Зачинивши двері своїх заводів перед агресором, Тайвань позбавив його можливості випускати на своїх промислових потужностях власні процесори на кшталт "Байкалу" та "Ельбрусу".

Чому у військовій техніці не варто використовувати "побутові" процесори

Техніка, яку застосовують військові, має відповідати вищим стандартам, ніж гаджети "для цивільних". Наприклад, у США розроблено стандарт MIL-STD-810, згідно з яким військова техніка повинна витримувати сильні перепади тиску і температур, бути водонепроникною, куленепробивною, захищеною по максимуму від пилу, піску, грибків, корозії, сонячної радіації, звукових хвиль, сильних вібрацій, ударів, падіння з певної висоти та ін. І найголовніше — вона має працювати на основі процесорів рівня military grade.

Принцип роботи чипів "для військових" такий самий, як і для комерційних пристроїв. Відмінність у тому, що їх виготовляють з надійніших матеріалів, не схильних до перепадів температур і тиску (що важливо для авіації), вологостійких (важливо для флоту). Також вони проходять додаткові тести, після чого або отримують ярлик military grade і "беруться на озброєння", або бракуються.

Раніше ми повідомляли про те, що для військових розроблений потужний ноутбук в ударостійкому корпусі. Пристрій не боїться падіння із двометрової висоти.