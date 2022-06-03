Россия не сможет ставить чипы из "стиралок" на свои танки: в ЕС приняли меры

Европейский союз ввел шестой пакет санкций, запрещающий экспорт в РФ технологий двойного назначения: что это значит для страны-агрессора.

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Третьего июня Совет ЕС опубликовал официальное заявление о вводе шестого пакета санкций против России. Кроме прочих мер, данный пакет предусматривает запрет экспорта технологий двойного назначения. Фокус поясняет, что это значит и какими будут последствия для страны-агрессора.

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Что предусматривает шестой пакет санкций ЕС

Согласно заявлению, Совет ЕС принял решение ввести шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против России и Беларуси. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сообщил, что данный пакет призван усилить ограничения способности Кремля финансировать войну в Украине.

"Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем ключевые российские банки от международной платежной системы SWIFT. Мы также вводим санкции против тех, кто несет ответственность за зверства, имевшие место в Буче и Мариуполе, и запрещаем вещать дезинформаторам, активно содействующим военной пропаганде президента Путина", — подчеркнул Боррель.

Важно отметить, что кроме перечисленных чиновником мер, шестой пакет санкций предусматривает экспортные ограничения.

"ЕС расширяет список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения товаров и технологий двойного назначения. Такие дополнения к списку включают как российские, так и белорусские организации. Более того, ЕС расширит перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России", — отмечается в документе.

Согласованный пакет включает в себя ряд мер, направленных на то, чтобы эффективно помешать России продолжить агрессию.

[ + – ] Микроэлектроника для бытовой техники Фото: Getty Images

Что такое технологии двойного назначения

Если коротко, то двойного назначения можно считать те технологии, которые возможно применить и при производстве бытовой техники, и военной. Например, "двойными" являются следующие категории:

Специальные материалы и связанные с ними оборудование и снаряжения. Обработка материалов. Электроника. Вычислительная техника. Телекоммуникации. Защита информации. Датчики и лазеры. Навигация и авиационная электроника. Морская электроника. Авиационно-космическая промышленность и двигательные силовые установки.

Согласно данным из Википедии, "область взаимного пересечения возможностей использования перечисленных выше технологий как в гражданской, так и в военной сфере достигает 80 — 90%".

Мировой экспорт и импорт технологий двойного применения регламентирован Вассенаарскими соглашениями 1996 года, которые, кроме 32-х государств, подписывала и Россия. Суть соглашений состояла в том, чтобы повысить ответственность за использование технологий "не по назначению", т.е. для нужд военно-промышленного комплекса. Так как РФ условия соглашений нарушила, в ЕС отреагировали на это, ограничив экспорт подобных технологий.

Почему важен запрет экспорта в РФ технологий двойного назначения

Аналитики из Conflict Armament Research в своем отчете указали, что БПЛА, стоящие на вооружении армии РФ, оснащены электроникой иностранного производства. Эти данные подтвердил и украинский блогер Павел Кащук, разобравший российский дрон "Орлан-10" и продемонстрировавший всю его "начинку" в ролике на YouTube, а также гендиректор DroneShield Олег Ворник, сообщивший, что тот же "Орлан-10" имеет "много западных и китайских компонентов".

"Это делает его похожим на дрон DJI Phantom (коптер для видеографов — ред.) с точки зрения обнаружения и поражения", — прокомментировал Олег.

Важно упомянуть и заявление министра торговли США Джины Раймондо. По словам чиновницы, в России для оснащения военной техники используют чипы, извлеченные из бытовой техники — холодильников, посудомоечных и стиральных машин и пр. На такую меру идут, так как вся технологическая отрасль страны-агрессора испытывает дефицит микросхем. Эту информацию подтвердили и украинские эксперты, которые обнаружили "бытовые" процессоры в оснащении российских трофейных танков.

Ограничение экспорта товаров и технологий двойного применения странами ЕС сможет еще больше повлиять на усугублении ситуации в российской техно-сфере. И не стоит забывать об отказе Тайваня сотрудничать с РФ. Как известно, это государство является крупнейшим производителем микроэлектроники. Закрыв двери своих заводов перед агрессором, Тайвань лишил его возможности выпускать на своих промышленных мощностях собственные процессоры вроде "Байкала" и "Эльбруса".

Почему в военной технике не стоит использовать "бытовые" процессоры

Техника, применяемая военными, должна соответствовать более высоким стандартам, чем гаджеты "для гражданских". Например, в США разработан стандарт MIL-STD-810, согласно которому военная техника должна выдерживать сильные перепады давления и температур, быть водонепроницаемой, пуленепробиваемой, защищенной по максимуму от пыли, песка, грибков, коррозии, солнечной радиации, звуковой волны, сильных вибраций, ударов, падения с определенной высоты и пр. И самое главное — она должна работать на основе процессоров уровня military grade.

Принцип работы чипов "для военных" такой же, как и для коммерческих устройств. Отличие в том, что их изготавливают из более надежных материалов, не подверженных перепадам температур и давления (что важно для авиации), влагоустойчивых (важно для флота). Также они проходят дополнительные тесты, после чего либо получают ярлычок military grade и "берутся на вооружение", либо бракуются.

Ранее мы сообщали о том, что для военных был разработан мощный ноутбук в ударопрочном корпусе. Устройство не боится падения с двухметровой высоты.