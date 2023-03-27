Ученые создали волновые детекторы, которые помогут в борьбе с РЭБ россиян

Детекторы и разветвители Pasternack могут применяться не только в радарах, но и в спутниках.

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Компания Infinite Electronics, известный калифорнийский концерн по производству радиоэлектронного оборудования, представил новую линейку волноводных детекторов и разветвителей для радиочастотных и микроволновых устройств Pasternack, сообщает Militaryaerospace.

Эти устройства используются для измерения мощности сигнала, распределения сигнала по нескольким каналам, а также для защиты оборудования от перегрузки.

Самое главное, что подобные детекторы и разветвители могут помочь в борьбе с вражескими РЭБ, так как они позволяют контролировать и изменять мощность и распределение сигналов в радио и микроволновых системах. Например, они могут использоваться для создания помех для противника или для защиты своих систем от помех.

Детекторы и разветвители Pasternack можно использовать в радарах, спутниковой связи, телекоммуникациях Фото: Infinite Electronics

Волноводные детекторы — это пассивные устройства, которые преобразуют электромагнитное поле в постоянное напряжение, пропорциональное мощности сигнала. Они могут работать в широком диапазоне частот и имеют высокую чувствительность и точность. Волноводные детекторы Pasternack имеют типы разъемов SMA или N и поддерживают частоты от 26,5 до 170 ГГц. Они также имеют низкий коэффициент стоячей волны (КСВ) и высокий динамический диапазон. Волноводные разветвители Pasternack имеют типы разъемов SMA или 2,92 мм и поддерживают частоты от 18 до 110 ГГц. Они также имеют низкий КСВ и высокий коэффициент изоляции.

Волноводные детекторы и разветвители Pasternack можно использовать в радарах, спутниковой связи, телекоммуникациях и даже при тестировании нагрузок на сеть.

Ранее Фокус писал, что ученые разработали особый алгоритм CloakCom. Он не требует ключей безопасности и его невозможно прослушать, даже если перехватывать сигнал по частям.