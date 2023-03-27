Вчені створили хвильові детектори, які допоможуть у боротьбі з РЕБ росіян

Детектори та розгалужувачі Pasternack можуть застосовуватися не тільки у радарах, та й у супутниках.

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Компанія Infinite Electronics, відомий каліфорнійський концерн з виробництва радіоелектронного обладнання, представив нову лінійку хвилевідних детекторів та розгалужувачів для радіочастотних та мікрохвильових пристроїв Pasternack, повідомляє Militaryaerospace.

Ці пристрої використовуються для вимірювання потужності сигналу, розподілу сигналу кількома каналами, а також для захисту обладнання від перевантаження.

Найголовніше, що подібні детектори та розгалужувачі можуть допомогти у боротьбі з ворожими РЕБ, оскільки вони дозволяють контролювати та змінювати потужність та розподіл сигналів у радіо та мікрохвильових системах. Наприклад, вони можуть використовуватися для створення перешкод для противника або захисту своїх систем від перешкод.

Детектори та розгалужувачі Pasternack можна використовувати в радарах, супутниковому зв'язку, телекомунікаціях. Фото: Infinite Electronics

Хвилеводи детектори — це пасивні пристрої, які перетворюють електромагнітне поле в постійну напругу, пропорційне потужності сигналу. Вони можуть працювати в широкому діапазоні частот і мають високу чутливість та точність. Хвильоводи детектори Pasternack мають типи роз'ємів SMA або N і підтримують частоти від 26,5 до 170 ГГц. Вони також мають низький коефіцієнт стоячої хвилі (КСХ) та високий динамічний діапазон. Хвильоводи розгалужувачі Pasternack мають типи роз'ємів SMA або 2,92 мм і підтримують частоти від 18 до 110 ГГц. Вони також мають низький КСХ та високий коефіцієнт ізоляції.

Хвильоводи детектори та розгалужувачі Pasternack можна використовувати в радарах, супутниковому зв'язку, телекомунікаціях і навіть при тестуванні навантажень на мережу.

Раніше Фокус писав, що вчені розробили особливий алгоритм CloakCom. Він не вимагає ключів безпеки і його неможливо прослухати, навіть якщо перехоплювати сигнал частинами.