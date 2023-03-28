"Жирная цель": дрон-камикадзе СБУ поразил российский ЗРК "ТОР" (видео)

Беспилотники украинского производства RAM II эффективно бьют технику оккупантов, даже если она пытается уехать.

Related video

Операторы Центра специальных операций "А" СБУ с помощью ударных дронов уничтожили российские комплексы "ТОР" и "Град". Ведомство показало видеозапись работы специалистов в Facebook.

Спецназовцы с помощью беспилотника обнаружили "жирную" цель для атаки, а именно зенитно-ракетный комплекс "ТОР-М". Эта система предназначена для уничтожения воздушных целей на расстоянии до 12 км и на высоте до 10 км, однако не смогла справиться с дроном-камикадзе и была уничтожена.

"На счету наших воинов это уже четвертый "ТОР" только за март", — отметили в СБУ.

Шоумен и волонтер Сергей Притула разместил в Telegram расширенную версию ролика и раскрыл подробности. По его данным, военные применили против российской техники боевые дроны RAM II, а сами удары с большой высоты запечатлели разведывательные БПЛА "Лелека".

Вскоре бойцы Центра "А" заметили еще и российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град", которую взорвали тем же БПЛА RAM II. Представители благотворительного фонда Сергея Притулы добавили, что перед самым ударом машина закончила стрелять и тронулась с места, но дрон догнал ее и поразил уже в движении.

RAM II разработаны в Украине компаниями CDET, DeViRo, "Украинская бронетехника" и Spets Techno Export в сотрудничестве с "Укроборонпромом". Они оснащаются 3 кг взрывчатки и предназначены для поражения боевой техники противника, в том числе танков. RAM II действует на расстоянии до 30 км, летает со скоростью 70 км/ч и запускается с катапульты на бронеавтомобиле "Новатор". Точность ударов составляет около 1 метра.

Ранее один из разработчиков Вадим Кодачигов рассказал об особенностях БПЛА RAM II. По его словам, модель можно вооружить разными типами боеприпасов: кумулятивными, фугасными и термобарическими — все зависит от типа целей. Обычно дрон летит автономно по заданным коориданатам, но в случае необходимости оператор может перехватить управление и довести аппарат до цели вручную.

Как писали ранее, ВСУ с помощью дрона-камикадзе RAM II поразили российский ЗРК "Оса". Примечательно, что комплекс призван уничтожать беспилотники, но стал его жертвой.