"Жирна ціль": дрон-камікадзе СБУ вразив російський ЗРК "ТОР" (відео)

Безпілотники українського виробництва RAM II ефективно б'ють техніку окупантів, навіть якщо вона намагається втекти.

Related video

Оператори Центру спеціальних операцій "А" СБУ за допомогою ударних дронів знищили російські комплекси "ТОР" та "Град". Відомство показало відеозапис роботи фахівців у Facebook.

Спецназівці за допомогою безпілотника виявили "жирну" ціль для атаки, а саме зенітно-ракетний комплекс "ТОР-М". Ця система призначена для знищення повітряних цілей на відстані до 12 км та на висоті до 10 км, проте не змогла впоратися з дроном-камікадзе та була знищена.

"На рахунку наших воїнів це вже четвертий "ТОР" тільки за березень", — зазначили у СБУ.

Шоумен та волонтер Сергій Притула розмістив у Telegram розширену версію ролика та розкрив подробиці. За його даними, військові застосували проти російської техніки бойові дрони RAM II, а самі удари з великої висоти зафіксували розвідувальні БПЛА "Лелека".

Невдовзі бійці Центру "А" помітили ще й російську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град", яку підірвали тим самим БПЛА RAM II. Представники благодійного фонду Сергія Притули додали, що перед ударом машина закінчила стріляти і рушила з місця, але дрон наздогнав її та вразив уже під час руху.

RAM II розроблено в Україні компаніями CDET, DeViRo, "Українська бронетехніка" та Spets Techno Export у співпраці з "Укроборонпромом". Вони оснащуються 3 кг вибухівки та призначені для поразки бойової техніки супротивника, зокрема танків. RAM II діє на відстані до 30 км, літає зі швидкістю 70 км/год та запускається з катапульти на бронеавтомобілі "Новатор". Точність ударів складає близько 1 метра.

Раніше один із розробників Вадим Кодачигов розповів про особливості БПЛА RAM II. За його словами, модель можна озброїти різними типами боєприпасів: кумулятивними, фугасними та термобаричними – все залежить від типу цілей. Зазвичай дрон летить автономно за заданими координатами, але у разі потреби оператор може перехопити керування та довести апарат до цілі вручну.

Як писали раніше, ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе RAM II уразили російський ЗРК "Оса". Цікаво, що комплекс покликаний знищувати безпілотники, але став його жертвою.