На костюм-броню "как у Джона Уика" потратили $96 тыс. Какой он в реальности (видео)
Костюм энтузиасты создавали более полутора лет.
Группа энтузиастов из канадской компании Hacksmith Industries воплотила в жизнь идею пуленепробиваемого костюма Джона Уика — главного героя одноименной серии фильмов с Киану Ривзом в роли наемного убийцы, пишет Techblog.
Во втором фильме Джон Уик посещает портного, который подбирает ему костюм с особой подкладкой, способной защитить от пуль. Этот костюм стал объектом интереса для многих поклонников фильма и любителей технологий.
Команда Hacksmith Industries решила проверить, насколько реалистична такая концепция и можно ли создать настоящий пуленепробиваемый костюм. Для этого инженеры использовали ткань из арамидных волокон — материал, который применяется в бронежилетах и шлемах. Они заказали несколько метров этой ткани и сшили из нее подкладку для костюма. Затем провели испытания, стреляя по костюму из различных видов оружия: пистолета, автомата и дробовика.
Результаты испытаний были впечатляющими: костюм выдержал пули от 9-миллиметрового пистолета, пули 45 калибра крупнокалиберного револьвера. Однако костюм не смог защитить от дроби из дробовика, которая пробила ткань и нанесла серьезные повреждения манекену. Также костюм не спас бы от травмы от ударной волны, которая может вызвать внутреннее кровотечение или переломы ребер.
Команда Hacksmith Industries признала, что их костюм не идеален и имеет свои недостатки. Он довольно тяжелый и жаркий, зато не стесняет движения. Однако энтузиасты считают, что их проект — это интересный эксперимент и доказательство того, что научная фантастика может стать реальностью.
Ранее Фокус составил топ-10 гаджетов суперсолдата. Дроны, экзоскелет, радар, который видит сквозь стены.