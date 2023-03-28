На костюм-броню "як у Джона Уіка" витратили $96 тис. Яким він є насправді (відео)

Костюм ентузіасти створювали понад півтора роки.

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Група ентузіастів із канадської компанії Hacksmith Industries втілила в життя ідею куленепробивного костюма Джона Уіка — головного героя однойменної серії фільмів з Кіану Рівзом у ролі найманого вбивці, пише Techblog.

У другому фільмі Джон Уік відвідує кравця, який підбирає йому костюм з особливою підкладкою, здатною захистити від куль. Цей костюм став об'єктом інтересу для багатьох шанувальників фільму та любителів технологій.

Найдорожчим елементом котюму була спеціальна захисна тканина Фото: Скріншот

Команда Hacksmith Industries вирішила перевірити, наскільки реалістичною є така концепція і чи можна створити справжній куленепробивний костюм. Для цього інженери використовували тканину з арамідних волокон — матеріал, який застосовується у бронежилетах та шоломах. Вони замовили кілька метрів цієї тканини та пошили з неї підкладку для костюма. Потім провели випробування, стріляючи по костюму з різних видів зброї: пістолета, автомата та дробовика.

Творці костюма випробували його міцність стріляючи з пістолета, автомата та дробовика Фото: Скріншот

Результати випробувань були вражаючими: костюм витримав кулі від 9-міліметрового пістолета, кулі 45 калібру великокаліберного револьвера. Однак костюм не зміг захистити від дробу з дробовика, який пробив тканину і завдав серйозних пошкоджень манекену. Також костюм не врятував би від травми від ударної хвилі, яка може спричинити внутрішню кровотечу або переломи ребер.

Костюм справді зміг би захистити свого героя від пістолетних куль Фото: Скріншот

Команда Hacksmith Industries визнала, що їхній костюм не ідеальний і має свої недоліки. Він досить важкий і спекотний, зате не заважає рухатись. Проте ентузіасти вважають, що їхній проєкт — це цікавий експеримент та доказ того, що наукова фантастика може стати реальністю.

Ось як шили і випитували чудо-костюм

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