Разработан военный дрон-конструктор CAPA-X: как он усилит армию (видео)

Военнослужащие смогут менять конструкцию CAPA-X, чтобы подготовить его для ведения разведки, ретрансляции связи и множества других целей.

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Французская оборонная компания SURVEY Copter представила концепцию военного беспилотника CAPA-X с системой вертикального взлета и посадки (VTOL). Об этом в Twitter сообщила материнская компания Airbus.

Как уверяют разработчики, CAPA-X получит основной трехлопастный винт, восемь пропеллеров для вертикального движения, фиксированное крыло и неподвижное трехопорное шасси. Конструкция позволит адаптировать беспилотник для выполнения различных задач, например, установить короткие крылья для большей скорости или длинные — для большей дальности полета.

С помощью модуля вертикального полета CAPA-X сможет взлетать и садиться на морской транспорт, а также зависать в воздухе для исследования конкретной местности. Впрочем, стойки с пропеллерами можно убрать — тогда аппарат будет работать как обычный беспилотный самолет.

Основным его предназначением является разведка, наблюдение и рекогносцировка, а также обнаружение и отслеживание целей. Для этого CAPA-X получил модуль с электрооптической и инфракрасной камерой высокого разрешения, гиростабилизатор.

При необходимости военные могут оборудовать CAPA-X для перехвата сигналов, доставки грузов, ретрансляции связи, исследования объектов, оценки повреждений и поисково-спасательных работ. Разработчики предусмотрели отсек для полезной нагрузки, расположенный в нижней части корпуса. Там предлагают размещать камеры, радары, оборудование для связи, грузовые контейнеры и так далее.

Тем временем, армия США тоже хочет получить VTOL-самолеты. Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны пытается выяснить, смогут ли такие аппараты летать быстрее вертолетов и впоследствии заменить их.

В Южной Корее готовят новый VTOL-дрон для размещения на эсминцах класса Yi Sun-Sin. Руководство страны рассчитывает, что они дадут ощутимое преимущество в конфликте с КНДР.