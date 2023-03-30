Розроблено військовий дрон-конструктор CAPA-X: як він посилить армію (відео)

Військовослужбовці зможуть змінювати конструкцію CAPA-X, щоб підготувати його для ведення розвідки, ретрансляції зв'язку та багатьох інших цілей.

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Французька оборонна компанія SURVEY Copter представила концепцію військового безпілотника CAPA-X із системою вертикального зльоту та посадки (VTOL). Про це у Twitter повідомила материнська компанія Airbus.

Як запевняють розробники, CAPA-X отримає основний гвинт з трьома лопатями, вісім пропелерів для вертикального руху, фіксоване крило та нерухоме триопорне шасі. Конструкція дозволить адаптувати безпілотник для виконання різних завдань, наприклад, встановити короткі крила для більшої швидкості або довгі для більшої дальності польоту.

За допомогою модуля вертикального польоту CAPA-X зможе злітати та сідати на морський транспорт, а також зависати у повітрі для дослідження конкретної місцевості. Втім, стійки з пропелерами можна прибрати — тоді апарат працюватиме як звичайний літак.

Основним його призначенням є розвідка, спостереження та рекогносцировка, а також виявлення та відстеження цілей. Для цього CAPA-X отримав модуль з електрооптичною та інфрачервоною камерами високої роздільної здатності, а також гіростабілізатор.

За потреби військові можуть обладнати CAPA-X для перехоплення сигналів, доставки вантажів, ретрансляції зв'язку, дослідження об'єктів, оцінки пошкоджень та пошуково-рятувальних робіт. Розробники передбачили відсік для корисного навантаження, розташований у нижній частині корпусу. Там пропонують розміщувати камери, радари, обладнання для зв'язку, вантажні контейнери тощо.

Тим часом армія США теж хоче отримати VTOL-літаки. Агентство перспективних дослідницьких проєктів Міноборони намагається з'ясувати, чи зможуть такі апарати літати швидше за гелікоптерів і згодом замінити їх.

У Південній Кореї готують новий VTOL-дрон для розміщення на есмінцях класу Yi Sun-Sin. Керівництво країни розраховує, що вони дадуть відчутну перевагу у конфлікті з КНДР.