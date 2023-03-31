В Подмосковье рядом с военной авиабазой нашли "усиленный" дрон: кто его запустил

Беспилотник получил дешевый китайский корпус, мощную батарею и камеру для аэросъемки.

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Неизвестный дрон, оснащенный камерой, 31 марта обнаружили рядом с аэродромом Кубинка в Подмосковье. Об этом российскому информационному агентству "ТАСС" сообщил источник в экстренных службах.

Утром беспилотный аппарат заметили в лесополосе рядом с деревней Полушкино в нескольких километрах от военного аэродрома. В экстренных службах установили, что квадрокоптер оснащен "усиленным" аккумулятором, позволяющим дольше летать, но не нашли на нем взрывчатки.

Как отмечает российское медиа SHOT, дрон явно самодельного производства. Создатели взяли за основу китайский квадрокоптер Hyperbola, который продается в китайском онлайн-магазине Alibaba за $89, и улучшили его дополнительными деталями, в том числе примотали скотчем крупный аккумулятор. По оценке СМИ, батарея позволяет устройству летать примерно 3 ч без подзарядки.

По данным медиа Mash, полиция оцепила территорию, быстро отыскала дрон и начала устанавливать, кому же он принадлежит. По информации источников, владельцем квадрокоптера оказался местный подросток, увлекающийся техников, который хотел поснимать местные виды с высоты. Правоохранители передали БПЛА родителям ребенка и объяснили, что не стоит запускать его рядом с аэродромом.

В конце февраля дрон-камикадзе обнаружили рядом с объектом "Газпрома" в Подмосковье. Он упал в нескольких метрах от газовой компрессорной станции.

По версии россиян, объект "Газпрома" пытался поразить украинский дрон UJ-22 Airborne. Беспилотник производства компании "Укрджет" может нести 20 кг полезной нагрузки и пролететь дистанцию до 800 км.