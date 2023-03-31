У Підмосков'ї поряд із військовою авіабазою знайшли "посилений" дрон: хто його запустив

Безпілотник отримав дешевий китайський корпус, потужну батарею та камеру для аерозйомки.

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Невідомий дрон, оснащений камерою, 31 березня виявили поряд з аеродромом Кубинка у Підмосков'ї. Про це російському інформаційному агентству "ТАРС" повідомило джерело в екстрених службах.

Вранці безпілотний апарат помітили в лісосмузі поряд із селом Полушкіне за кілька кілометрів від військового аеродрому. В екстрених службах встановили, що квадрокоптер оснащений "посиленим" акумулятором, що дозволяє довше літати, але не знайшли вибухівки.

Як зазначає російське медіа SHOT, дрон явно саморобного виробництва. Творці взяли за основу китайський квадрокоптер Hyperbola, який продається в китайському онлайн-магазині Alibaba за $89, та покращили його додатковими деталями, у тому числі примотали скотчем великий акумулятор. За оцінкою ЗМІ, батарея дозволяє пристрою літати приблизно 3 години без підзарядки.

За даними медіа Mash, поліція оточила територію, швидко відшукала дрон і почала встановлювати, кому ж він належить. За інформацією джерел, власником квадрокоптера виявився місцевий підліток, який захоплюється технікою і хотів зняти місцеві види з висоти. Правоохоронці передали БПЛА батькам дитини та пояснили, що не варто запускати його поряд з аеродромом.

Наприкінці лютого дрон-камікадзе виявили поряд з об'єктом "Газпрому" у Підмосков'ї. Він упав за кілька метрів від газової компресорної станції.

За версією росіян, об'єкт "Газпрому" намагався вразити український дрон UJ-22 Airborne. Безпілотник виробництва компанії "Укрджет" може нести 20 кг корисного навантаження та пролетіти дистанцію до 800 км.