Россияне похвастались новым морским дроном для ВС РФ: что умеет аппарат за $19 тыс.

Инженеры уверяют, будто учли пожелания российских военных, получивших опыт на войне в Украине.

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Конструкторское бюро "Спектр Инжиниринг" из Москвы заявило о разработке подводного дрона под названием "Скат". Исполнительный директор Андрей Братеньков рассказал о его возможностях агентству "ТАСС".

"Погружной" беспилотник должен вести разведку, мониторинг, разминирование объектов под водой, поднимать предметы с глубины около 100 метров. По словам Братенькова, при строительстве "Ската" российские инженеры использовали те же технологии, благодаря которым работают БПЛА: телеметрия и полетный контроллер якобы позволяет более эффективно управлять устройством.

Представитель КБ уверяет, что уже изготовлен первый опытный образец аппарата, который умеет плавать и погружаться под воду, действуя как в проточных, так и стоячих водоемах, сейчас предприятие готовится к мелкосерийной сборке. Масса прототипа составляет 4,7 кг, а разгоняется до 9 км/ч. На сборку устройства потратили около $19,2 тыс.

Андрей Братеньков добавил, что при разработке беспилотника "Спектр Инжиниринг" учел пожелания российских военных, которые ведут боевые действия в Украине. В частности, разведчики попросили сделать дрон, способный доставлять мины к берегу.

"Скат" полностью подходит под эту задачу", — заявил он.

10 февраля появилась информация, что российский подводный дрон атаковал мост в городе Затока Одесской области. Беспилотник якобы вынырнул неподалеку, врезался в опору конструкции и взорвался.

Позже хакеры захватили секретные документы о российских морских дронах. Государство поручило инженерам разработать подводные машины, которые смогут плавать на глубине 5 м, поднимать нагрузку до 30 кг и работать 6 часов подряд.