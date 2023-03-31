Росіяни похвалилися новим морським дроном для ЗС РФ: що вміє апарат за $19 тис.

Інженери запевняють, ніби врахували на побажання російських військових, які отримали досвід на війні в Україні.

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Конструкторське бюро "Спектр Інжиніринг" із Москви заявило про створення підводного дрона під назвою "Скат". Виконавчий директор Андрій Братеньков розповів про його можливості агентству "ТАСС".

Безпілотник, що занурюється, повинен вести розвідку, моніторинг, розмінування об'єктів під водою, підіймати предмети з глибини близько 100 метрів. За словами Андрія Братенькова, при будівництві "Ската" російські інженери використовували ті ж технології, завдяки яким працюють БПЛА: телеметрія та польотний контролер нібито дають змогу більш ефективно керувати пристроєм.

Представник КБ запевняє, що вже виготовлено перший дослідницький зразок апарату, що вміє плавати та занурюватися під воду, діючи як у проточних, так і у стоячих водоймах, зараз підприємство готується до дрібносерійного складання. Маса прототипу становить 4,7 кг, а розганяється він до 9 км/год. На збірку пристрою витратили близько $19,2 тис.

Андрій Братеньков додав, що при розробці безпілотника "Спектр Інжиніринг" врахував побажання російських військових, які ведуть бойові дії в Україні. Зокрема, розвідники попросили зробити дрон, здатний доставляти міни до берега.

"Скат" повністю підходить під це завдання", — заявив він.

10 лютого з'явилася інформація, що російський підводний дрон атакував міст у місті Затока Одеської області. Безпілотник нібито виринув неподалік, врізався в опору конструкції та вибухнув.

Пізніше хакери захопили секретні документи про російські морські дрони. Держава доручила інженерам розробити підводні машини, які матимуть змогу плавати на глибині 5 м, підіймати навантаження до 30 кг і працювати 6 годин поспіль.