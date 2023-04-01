В дроне "Орлан-10" нашли западный чип: его могли достать из электровелосипеда

Несмотря на санкции, экспорт микроэлектроники из Швейцарии в Россию продолжается, заявляют журналисты издания RSI.

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Журналисты-расследователи из RSI сообщили, что нашли подтверждение поставок технологий из Швейцарии в РФ, хотя последняя находится под санкциями США и стран-союзниц. Они ссылаются на данные таможни, которые указывают на цепочку поставок из Китая и Турции.

Недавно был обнаружен швейцарский микрочип, который использовался в качестве электронного компонента российского дрона-разведчика "Орлан-10", сбитого над территорией Донбасса. Установили, что процессор был произведен компанией U-blox, базирующейся в Цюрихе. Эту компанию авторы материала называют "одним из мировых лидеров автомобильной и медицинской промышленности".

Издание RSI получило видео- и фотодокументы, свидетельствующие об этой и двух других находках, сделанных на территории Украины которые свидетельствуют о том, что в РФ используют микроэлектронику U-blox. Еще два чипа та же были установлены в военных БПЛА ВС РФ. Журналисты обратились в U-blox за комментариями, и им объяснили, что компания придерживается "очень строгой политики, запрещающей прямые продажи и продажи через третьих лиц тем клиентам, которые могли бы использовать ее продукты для нужд ВПК".

В ходе расследования удалось отследить, как процессоры U-blox, которые продавались в гражданском секторе в 2012, 2015 и 2019 годах в Восточной Европе и в России, оказались в дронах ВС РФ, которые сегодня применяются в ходе военных действий, говорится в материале. По словам гендиректора U-blox Стефана Зизала, возможно, российские инженеры разбирают коммерческие продукты вроде электровелосипедов и автомобилей, а затем устанавливают чипы на дроны. В итоге компания-производитель никак не может воспрепятствовать этому.

До войны эти продукты поступали в Россию для гражданского использования, но 4 марта 2022 года, после российского вторжения в Украину, Конфедерация запретила прямой экспорт техники в РФ. Тем не менее, поставки не прекратились, несмотря на санкции. RSI опирается на таможенные данные, и из них следует, что не менее 14-ти поставок продукции, определяемой как "невоенная", включая модули спутниковой системы U-blox "GPS/Глонасс", были осуществлены пятью китайскими компаниями в период с 26 мая 2022 г. по 28 сентября 2022 г. Общая стоимость товаров составила примерно $90 тыс.

RSI не может доказать фактическое использование этих чипов и то, использовали ли их для нужд ВПК. Получателем этих поставок является российская компания "СМТ АйЛоджик" (SMT-ILogic), "основанная в 2015 году группой высококвалифицированных специалистов в области телекоммуникаций и микропроцессорной техники". Из журналистских расследований Reuters, IStories и исследовательского центра Royal United Services Institute (RUSI) следует, что за "СМТ АйЛоджик" стоит еще одна российская компания — ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ) (Санкт-Петербург, РФ). производитель дронов "Орлан". В прошлом у двух этих компаний были общие совладельцы, но "потом очевидная связь была разорвана", сообщили в Reuters.

Разведывательный беспилотник "Орлан" почти полностью состоит из западных, в основном американских, компонентов. Сами США уже ввели санкции против компании STC в 2016 году за "помощь ГРУ в проведении радиотехнической разведки".

Что касается "китайских" импортеров, то на деле они оказали российскими, т.к. зарегистрированы и созданы гражданами России, пояснил сотрудник независимого исследовательского центра "Совет экономической безопасности Украины" Денис Гутик.

"Мы обнаружили, что по крайней мере пара этих китайских фирм оказались подставными и работают они на крупного российского производителя беспилотников "Орлан", — прокомментировал он.

Журналисты проверили эту информацию и пришли к выводу, что она правдивая. "Изучив список компаний, мы увидели, что директор Asian Pacific Links Ltd — китайской компании, которая продавала продукцию U-Blox компании SMT-ILogic — основана гражданином России в декабре 2014 года после оккупации Крыма", — пишут они и добавляют, что это не единичный случай. В последние месяцы резко возрос экспорт микропроцессоров из Китая в Россию. Однако в интервью с RSI генеральный директор U-Blox сказал, что не заметил увеличения продаж в Азии.

Ранее мы писали о том, что россияне продемонстрировали на видео свой дрон "Форпост" для разведки и нанесения ударов бомбами.