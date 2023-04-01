У дроні "Орлан-10" знайшли західний чип: його могли дістати з електровелосипеда

Незважаючи на санкції, експорт мікроелектроніки зі Швейцарії до Росії триває, заявляють журналісти видання RSI.

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Журналісти-розслідувачі з RSI повідомили про те, що до РФ зі Швейцарії досі надходять технології, хоча Росія перебуває під санкціями США та країн-союзниць. Вони посилаються на дані митниці, які вказують на ланцюжок поставок із Китаю та Туреччини.

Нещодавно було виявлено швейцарський мікрочип, який слугував електронним компонентом російського дрона-розвідника "Орлан-10", збитого над територією Донбасу. Встановили, що процесор було виготовлено компанією U-blox, яка базується в Цюріху. Цю компанію автори матеріалу називають "одним із світових лідерів автомобільної та медичної промисловості".

Видання RSI отримало відео- та фотодокументи, які підтверджують факт цієї та двох інших знахідок на території України. Все це свідчить про те, що в РФ використовують мікроелектроніку U-blox. Ще два чипи також було встановлено на військових БПЛА ЗС РФ. Журналісти звернулися до U-blox за коментарями, їм пояснили, що компанія дотримується "дуже суворої політики, яка забороняє прямі продажі та продажі через третіх осіб тим клієнтам, які могли б використовувати її продукти для потреб ВПК".

Під час розслідування вдалося відстежити, як процесори U-blox, що продавалися в цивільному секторі в 2012, 2015 та 2019 роках у Східній Європі та Росії, опинилися в дронах ЗС РФ, які сьогодні застосовуються під час воєнних дій. За словами гендиректора U-blox Стефана Зізала, можливо, російські інженери розбирають комерційні продукти на кшталт електровелосипедів та автомобілів, а потім встановлюють чипи на дрони. У результаті компанія-виробник жодним чином не може завадити цьому.

До війни ці продукти надходили до Росії для громадського використання, але з 4 березня 2022 року, після російського вторгнення в Україну, Конфедерація заборонила прямий експорт техніки до РФ. Проте постачання не припинилося, незважаючи на санкції. RSI спирається на дані митниці, із яких випливає, що не менше 14 поставок продукції, що визначається як "невійськова", включаючи модулі супутникової системи U-blox "GPS/Глонасс", були здійснені п'ятьма китайськими компаніями в період з 26 травня 2022 року по 28 вересня 2022 року. Загальна вартість товарів становила близько $90 тис.

RSI не може довести фактичне використання цих чипів і те, чи використовували їх для потреб ВПК. Одержувачем цих поставок є російська компанія "СМТ АйЛоджік" (SMT-ILogic), "заснована у 2015 році групою висококваліфікованих фахівців у галузі телекомунікацій та мікропроцесорної техніки". З журналістських розслідувань Reuters, iStories та дослідницького центру Royal United Services Institute (RUSI) випливає, що за "СМТ АйЛоджік" стоїть ще одна російська компанія — ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) (Санкт-Петербург, РФ) — виробник дронів "Орлан". У минулому у цих двох компаній були спільні співвласники, але "потім очевидний зв'язок було розірвано", повідомили в Reuters.

Розвідувальний безпілотник "Орлан" майже повністю складається із західних, переважно американських, компонентів. США вже ввели санкції проти компанії STC у 2016 році за "допомогу ГРУ у проведенні радіотехнічної розвідки".

Стосовно "китайських" імпортерів: насправді вони є російськими, адже зареєстровані та створені громадянами Росії, пояснив співробітник незалежного дослідницького центру "Рада економічної безпеки України" Денис Гутік.

"Ми виявили, що принаймні дві китайські фірми є підставними й працюють вони на великого російського виробника безпілотників "Орлан"", — прокоментував він.

Журналісти перевірили цю інформацію та дійшли висновку, що вона є правдивою. "Дослідивши список компаній, ми побачили, що директор Asian Pacific Links Ltd. — китайської компанії, яка продавала продукцію U-Blox компанії SMT-ILogic — заснована громадянином Росії у грудні 2014 року після окупації Криму", — пишуть вони і додають, що це не єдиний подібний випадок. В останні місяці різко зріс експорт мікропроцесорів із Китаю до Росії. Однак, в інтерв'ю з RSI генеральний директор U-Blox сказав, що не помітив збільшення продажів в Азії.

Раніше ми писали про те, що росіяни продемонстрували на відео свій дрон "Форпост" для розвідки та завдання ударів бомбами.