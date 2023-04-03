"Кара с небес": пограничники показали работу дрона-бомбардировщика против ВС РФ (видео)

Украинцы превратили гражданские квадрокоптеры DJI Mavic в опасное оружие, прикрепив систему сброса гранат.

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Украинские пограничники успешно используют коммерческие дроны-квадрокоптеры для бомбардировки позиций армии России. Государственная пограничная служба показала работу одного из операторов в видеоролике, опубликованном в Facebook.

Пограничник с позывным "Кукуруза" сначала подготовил дрон DJI Mavic к боевому вылету, прикрепив к системе сброса ручную осколочную гранату. БПЛА установили на импровизированную платформу из четырех кирпичей, откуда он и взлетел, повинуясь командам военного с пультом радиоуправления.

"Кукуруза" направил квадрокоптер в сторону россиян, а обнаружив подходящую позицию, завис над окопом у дороги, прикрытым ветками. В нужный момент оператор включил фонарик, который активировал светочувствительный датчик системы сброса — граната полетела вниз и взорвалась, приземлившись на навес российского укрытия. Судя по ролику, пограничники запустили несколько дронов, и каждый из них нанес удар по своей цели.

"Пограничник с псевдо "Кукуруза" делает попкорн из оккупантов. Включает, присоединяет взрывчатку и поднимает в воздух — боец готовит дрон к работе "сбросами". Дальше БПЛА опускает на головы оккупантов взрывную "кару с небес"", — описала работу оператора пресс-служба ГПСУ.

Украинские пограничники не только запускают свои беспилотники, но и поражают вражеские. 1 марта писали, что в Черниговской области военнослужащие ГПСУ приземлили российский DJI Mavic 3 для разведки. БПЛА удалось запустить невредимым, а затем поставить на службу украинской армии.

30 марта украинские пограничники показали, как сбили дрон-камикадзе Shahed. Бойцы 105 пограничного отряда ГПСУ заметили вражеские беспилотники, летящие с севера на высоте около 120 метров, и открыли по ним огонь из стрелкового оружия, целясь с помощью лазера и тепловизора.