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Военный Фокус Российско-украинская война

В Черниговской области посадили вражеский разведывательный дрон, — пограничники (фото)

DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, пограничная служба, пограничники, пограничник, дрон, БПЛА
Фото: Госпогранслужба | Дрон DJI Mavic 3 в руках украинского пограничника

Государственная пограничная служба заметила ночью в небе БПЛА модели DJI Mavic 3. Его смогли посадить невредимым.

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Пограничники заметили ночью в небе над Черниговской областью разведывательный дрон. Вражеский беспилотник приземлили. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Новенький DJI Mavic 3 прошел украинизацию с помощью новейших технологий. Бойцы смогли приземлить его невредимым", — сообщила пресс-служба.

DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, пограничная служба, пограничники, пограничник, дрон, БПЛА Fullscreen
Сбитый вражеский дрон DJI Mavic 3
Фото: Госпогранслужба
DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, пограничная служба, пограничники, пограничник, дрон, БПЛА Fullscreen
Сбитый вражеский дрон DJI Mavic 3
Фото: Госпогранслужба
DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, пограничная служба, пограничники, пограничник, дрон, БПЛА Fullscreen
Сбитый вражеский дрон DJI Mavic 3
Фото: Госпогранслужба
DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, пограничная служба, пограничники, пограничник, дрон, БПЛА
DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, пограничная служба, пограничники, пограничник, дрон, БПЛА
DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, пограничная служба, пограничники, пограничник, дрон, БПЛА

Сайт производителя дрона сообщает, что он имеет две камеры. Одну из них разработал шведский бренд Hasselblad. БПЛА может снимать ночью и улетать на 30 км. Его вес – менее одного килограмма.

"Спасибо за "ленд-лиз", работаем дальше", — заявили пограничники.

Напомним, сегодня стало известно, что во Львове создали дрон Alpha Strike и наземного робота-камикадзе "Пластун". Несколько военных прототипов уже получили военные, приборы должны помочь разведке и уничтожении захватчиков. Alpha Strike может летать на расстоянии более 40 км и управляться с помощью очков. БПЛА оснащен камерой GoPro.

Также 1 марта российское агентство ТАСС сообщило об атаке дронами Крыма. В Минобороны России уверены, что ВСУ запустили 6 ударных БПЛА в сторону оккупированного полуострова. Захватчики якобы сбили 4 беспилотника и еще 2 вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Согласно отчету Военной разведки Минобороны Великобритании, уменьшение российских атак дронами свидетельствует о нехватке иранских БПЛА у оккупантов. Разведчики считают, что Россия будет искать возможность пополнить свои запасы.