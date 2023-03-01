В Черниговской области посадили вражеский разведывательный дрон, — пограничники (фото)

Государственная пограничная служба заметила ночью в небе БПЛА модели DJI Mavic 3. Его смогли посадить невредимым.

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Пограничники заметили ночью в небе над Черниговской областью разведывательный дрон. Вражеский беспилотник приземлили. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Новенький DJI Mavic 3 прошел украинизацию с помощью новейших технологий. Бойцы смогли приземлить его невредимым", — сообщила пресс-служба.

[ + – ] Сбитый вражеский дрон DJI Mavic 3 Фото: Госпогранслужба [ + – ] Сбитый вражеский дрон DJI Mavic 3 Фото: Госпогранслужба [ + – ] Сбитый вражеский дрон DJI Mavic 3 Фото: Госпогранслужба

Сайт производителя дрона сообщает, что он имеет две камеры. Одну из них разработал шведский бренд Hasselblad. БПЛА может снимать ночью и улетать на 30 км. Его вес – менее одного килограмма.

"Спасибо за "ленд-лиз", работаем дальше", — заявили пограничники.

Напомним, сегодня стало известно, что во Львове создали дрон Alpha Strike и наземного робота-камикадзе "Пластун". Несколько военных прототипов уже получили военные, приборы должны помочь разведке и уничтожении захватчиков. Alpha Strike может летать на расстоянии более 40 км и управляться с помощью очков. БПЛА оснащен камерой GoPro.

Также 1 марта российское агентство ТАСС сообщило об атаке дронами Крыма. В Минобороны России уверены, что ВСУ запустили 6 ударных БПЛА в сторону оккупированного полуострова. Захватчики якобы сбили 4 беспилотника и еще 2 вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Согласно отчету Военной разведки Минобороны Великобритании, уменьшение российских атак дронами свидетельствует о нехватке иранских БПЛА у оккупантов. Разведчики считают, что Россия будет искать возможность пополнить свои запасы.