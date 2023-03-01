Будут искать пополнение: Россия исчерпала запасы иранских дронов, — британская разведка

По данным ведомства, россияне теперь запускают БПЛА с новой площадки на территории Брянской области. Это позволяет им уменьшить время нахождения беспилотников в воздухе, что усложнит работу украинской ПВО.

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Вооруженные силы Российской Федерации исчерпали запасы ударных беспилотников Shahed-136 иранского производства. Об этом говорится в отчете Военной разведки Минобороны Великобритании от 1 марта.

Так, британские военные отметили, что 27 февраля 2023 года Министерство обороны Украины подтвердило, что сбило 11 из 14 запущенных дронов-камикадзе Shahed-136. При этом 9 из них сбили в воздушном пространстве Киева. Позже еще 3 БПЛА сбили в Черновицкой области. До этого россияне последний раз применяли дроны "Шахед" 15 февраля

"Такое снижение темпа атак БПЛА, вероятно, указывает на то, что Россия исчерпала свой текущий запас: вероятно, она будет искать пополнение", — отметили военные Соединенного Королевства.

По данным британской разведки, БПЛА "Шахед", скорее всего запускали с территории Брянской области, о чем свидетельствует вектор атаки. Ранее, с середины декабря прошлого года, эти дроны запускали из Краснодарского края через Азовское море.

Вторая площадка для запуска из Брянской области позволит россиянам производить атаки на Киев. По мнению военных Альбиона, это уменьшит время нахождения дронов-камикадзе в воздухе, что даст возможность оккупационным силам РФ растянуть украинскую ПВО.

Напомним, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в ночь на 1 марта ВС РФ атаковали территорию Украины БПЛА иранского производства "Шахед". В Полтавской области сбили меньшей мере 5 дронов.

Ранее, в ночь на 27 февраля, ВС РФ атаковали иранскими дронами-камикадзе город Хмельницкий, в результате чего погибли двое спасателей ГСЧС.

Также в одном из районов Киевской области в поле были обнаружены обломки дрона, сбитого ночью 27 февраля. Сообщалось, что атака вражеских БПЛА по Киевщине обошлась без пострадавших.