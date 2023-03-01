Шукатимуть поповнення: Росія вичерпала запаси іранських дронів, — британська розвідка

За даними відомства, росіяни тепер запускають БПЛА з нового майданчика на території Брянської області. Це дозволяє їм зменшити час перебування безпілотників у повітрі, що ускладнить роботу української ППО.

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Збройні сили Російської Федерації вичерпали запаси ударних безпілотників Shahed-136 іранського виробництва. Про це йдеться у звіті Військової розвідки Міноборони Великої Британії від 1 березня.

Так, британські військові зазначили, що 27 лютого 2023 року Міністерство оборони України підтвердило, що було збито 11 з 14 запущених дронів-камікадзе Shahed-136. При цьому 9 з них збили у повітряному просторі Києва. Пізніше ще 3 БПЛА збили у Чернівецькій області. До цього росіяни востаннє застосовували дрони "Шахід" 15 лютого

"Таке зниження темпу атак БПЛА, ймовірно, вказує на те, що Росія вичерпала свій поточний запас: ймовірно, вона шукатиме поповнення", — зазначили військові Сполученого Королівства.

За даними британської розвідки, БПЛА "Шахід", швидше за все, запускали з території Брянської області, про що свідчить вектор атаки. Раніше, із середини грудня минулого року, ці дрони запускали з Краснодарського краю через Азовське море.

Другий майданчик для запуску з Брянської області дозволить росіянам скоювати атаки на Київ. На думку військових Альбіона, це зменшить час знаходження дронів-камікадзе у повітрі, що дасть змогу окупаційним силам РФ розтягнути українську ППО.

Нагадаємо, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що в ніч проти 1 березня ЗС РФ атакували територію України БПЛА іранського виробництва "Шахід". У Полтавській області збили щонайменше 5 дронів.

Раніше, в ніч проти 27 лютого, ЗС РФ атакували іранськими дронами-камікадзе місто Хмельницький, унаслідок чого загинули двоє рятувальників ДСНС.

Також в одному з районів Київської області в полі було виявлено уламки дрона, збитого вночі 27 лютого. Повідомлялося, що атака ворожих БПЛА по Київщині обійшлася без постраждалих.