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На Чернігівщині посадили ворожий розвідувальний дрон, — прикордонники (фото)

DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, прикордонна служба, прикордонники, прикордонник, дрон, БПЛА
Фото: Державна прикордонна служба | Дрон DJI Mavic 3 у руках українського прикордонника

Державна прикордонна служба помітила уночі в небі БПЛА моделі DJI Mavic 3. Його змогли посадити неушкодженим.

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Прикордонники помітили вночі у небі над Чернігівською областю розвідувальний дрон. Ворожий безпілотник приземлили. Про це розповіли в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"Новенький DJI Mavic 3 пройшов українізацію за допомогою новітніх технологій. Бійці змогли приземлити його неушкодженим", — повідомила пресслужба.

DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, прикордонна служба, прикордонники, прикордонник, дрон, БПЛА Fullscreen
Збитий ворожий дрон DJI Mavic 3
Фото: Державна прикордонна служба
DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, прикордонна служба, прикордонники, прикордонник, дрон, БПЛА Fullscreen
Збитий ворожий дрон DJI Mavic 3
Фото: Державна прикордонна служба
DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, прикордонна служба, прикордонники, прикордонник, дрон, БПЛА Fullscreen
Збитий ворожий дрон DJI Mavic 3
Фото: Державна прикордонна служба
DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, прикордонна служба, прикордонники, прикордонник, дрон, БПЛА
DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, прикордонна служба, прикордонники, прикордонник, дрон, БПЛА
DJI Mavic, Дрон DJI Mavic 3, прикордонна служба, прикордонники, прикордонник, дрон, БПЛА

З сайту виробника дрона відомо, що він має дві камери. Одну з них розробив шведський бренд Hasselblad. БПЛА може знімати вночі та відлітати на 30 км. Його вага — менше одного кілограма.

"Дякуємо за "ленд-ліз", працюємо далі", — заявили прикордонники.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Львові створили дрон Alpha Strike та наземного робота-камікадзе "Пластун". Кілька військових прототипів вже отримали військові, прилади мають допомогти у розвідці та знищенні загарбників. Alpha Strike може літати на відстані понад 40 км та керуватися за допомогою окулярів. БПЛА оснащений камерою GoPro.

Також 1 березня російське агентство ТАСС повідомило про атаку дронами Криму. У Міноборони Росії впевнені, що ЗСУ запустили 6 ударних БПЛА в бік окупованого півострова. Загарбники нібито збили 4 безпілотники та ще 2 вивели з ладу засобами радіоелектронної боротьби.

Згідно зі звітом Військової розвідки Міноборони Великої Британії, зменшення російських атак дронами свідчить про нестачу іранських БПЛА у окупантів. Розвідники вважають, що Росія шукатиме можливість поповнити свої запаси.