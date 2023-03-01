На Чернігівщині посадили ворожий розвідувальний дрон, — прикордонники (фото)

Державна прикордонна служба помітила уночі в небі БПЛА моделі DJI Mavic 3. Його змогли посадити неушкодженим.

Related video

Прикордонники помітили вночі у небі над Чернігівською областю розвідувальний дрон. Ворожий безпілотник приземлили. Про це розповіли в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"Новенький DJI Mavic 3 пройшов українізацію за допомогою новітніх технологій. Бійці змогли приземлити його неушкодженим", — повідомила пресслужба.

[ + – ] Збитий ворожий дрон DJI Mavic 3 Фото: Державна прикордонна служба [ + – ] Збитий ворожий дрон DJI Mavic 3 Фото: Державна прикордонна служба [ + – ] Збитий ворожий дрон DJI Mavic 3 Фото: Державна прикордонна служба

З сайту виробника дрона відомо, що він має дві камери. Одну з них розробив шведський бренд Hasselblad. БПЛА може знімати вночі та відлітати на 30 км. Його вага — менше одного кілограма.

"Дякуємо за "ленд-ліз", працюємо далі", — заявили прикордонники.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Львові створили дрон Alpha Strike та наземного робота-камікадзе "Пластун". Кілька військових прототипів вже отримали військові, прилади мають допомогти у розвідці та знищенні загарбників. Alpha Strike може літати на відстані понад 40 км та керуватися за допомогою окулярів. БПЛА оснащений камерою GoPro.

Також 1 березня російське агентство ТАСС повідомило про атаку дронами Криму. У Міноборони Росії впевнені, що ЗСУ запустили 6 ударних БПЛА в бік окупованого півострова. Загарбники нібито збили 4 безпілотники та ще 2 вивели з ладу засобами радіоелектронної боротьби.

Згідно зі звітом Військової розвідки Міноборони Великої Британії, зменшення російських атак дронами свідчить про нестачу іранських БПЛА у окупантів. Розвідники вважають, що Росія шукатиме можливість поповнити свої запаси.