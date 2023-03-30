"Сбиваем со стрелкового оружия": защитники показали уничтожение дрона Shahed (видео)

По словам пограничников, для уничтожения вражеского БПЛА они использовали тепловизор и лазер. Благодаря успешной работе Shahed удалось "приземлить" в лесу.

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Огневая группа 105 пограничного отряда Госпогранслужбы Украины продемонстрировала успешные результаты слаженной работы и приземлила БПЛА Shahed. Ведомство 30 марта опубликовало видео работы защитников.

Бойцы получили информацию о том, что на территорию Украины с северной стороны залетели беспилотники. Пограничники определили, что дрон шел на достаточно низкой высоте – примерно 100-120 метров. Впоследствии украинские защитники применили оружие.

"Мы раньше его увидели и открыли огонь на поражение", — рассказал руководитель огневой группы "Скорпион".

Бойцы отметили, что слаженная работа команды позволила получить успешный результат. Смертоносный беспилотник никому не причинил вреда, ведь упал посреди леса.

У командира группы был тепловизор. Благодаря современной технике защитники фиксировали маршрут дрона. Также употреблялся лазер.

"Делал то, что умею лучше всего – быстро стрелять в цель", – добавил пограничник Эдвард.

Фокус 28 марта сообщал, что спасатели в столице показали последствия атаки БПЛА. Оккупанты во время новой атаки решили использовать 13 БПЛА "Shahed-136/131", один разведывательный беспилотник "Гранат-4", а также две управляемые авиационные бомбы. Противник атаковал Украину дронами юго-восточного и северного направлений. Украинским силам обороны удалось сбить 12 ударных беспилотников, а также дрон-разведчик.

Также 6 марта силы ПВО сбили 13 из 15 вражеских беспилотников. оккупанты запускали дроны из Брянской области РФ. Всего зафиксировали 15 аппаратов в направлении разных областей Украины.