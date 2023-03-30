"Збиваємо зі стрілецької зброї": захисники показали знищення дрона Shahed (відео)

За словами прикордонників, для знищення ворожого БПЛА вони використали також тепловізор та лазер. Завдяки успішній роботі Shahed вдалося "приземлити" у лісі.

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Вогнева група 105 прикордонного загону Держприкордонслужби України продемонструвала успішні результати злагодженої роботи та приземлила БПЛА Shahed. Відомство 30 березня опублікувало відео роботи захисників.

Бійці отримали інформацію про те, що на територію України з північної сторони залетіли безпілотники. Прикордонники визначили, що дрон йшов на досить низькій висоті – приблизно 100-120 метрів. Згодом українські захисники застосували зброю.

"Ми завчасно його побачили й відкрили вогонь на ураження", – розповів керівник вогневої групи "Скорпіон".

Бійці зазначили, що злагоджена робота команди дозволила отримати успішний результат. Смертоносний безпілотник нікому не завдав шкоди, адже впав посеред лісу.

У командира групи був тепловізор. Завдяки сучасній техніці захисники фіксували маршрут дрона. Також використовувався лазер.

"Робив те, що вмію краще за все — швидко стріляти в ціль", – додав прикордонник Едвард.

Фокус 28 березня повідомляв, що рятувальники у столиці показали наслідки атаки БПЛА. Окупанти під час нової атаки вирішили використати 13 БПЛА "Shahed-136/131", один розвідувальний безпілотник "Гранат-4", а також дві керовані авіаційні бомби. Противник атакував Україну дронами південно-східного та північного напрямків. Українським силам оборони вдалося збити 12 ударних безпілотників, а також дрон-розвідник.

Також 6 березня сили ППО збили 13 з 15 ворожих безпілотників. Окупанти запускали дрони з Брянської області РФ. Усього зафіксували 15 апаратів у напрямку різних областей України.