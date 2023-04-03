"Кара з небес": прикордонники показали роботу дрона-бомбардувальника проти ЗС РФ (відео)

Українці перетворили цивільні квадрокоптери DJI Mavic на небезпечну зброю, прикріпивши систему скидання гранат.

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Українські прикордонники успішно використовують комерційні дрони-квадрокоптери для бомбардування позицій армії Росії. Державна прикордонна служба показала роботу одного з операторів у відеоролику, опублікованому у Facebook.

Прикордонник із позивним "Кукурудза" спочатку підготував дрон DJI Mavic до бойового вильоту, прикріпивши до системи скидання ручну гранату. БПЛА встановили на імпровізовану платформу з чотирьох цеглин, звідки він і злетів, підкоряючись командам військового з пультом радіоуправління.

"Кукурудза" спрямував квадрокоптер у бік росіян, а виявивши відповідну позицію, завис над окопом біля дороги, прикритим гілками. У потрібний момент оператор увімкнув ліхтарик, який активував світлочутливий датчик системи скидання — граната полетіла вниз і вибухнула, приземлившись на навіс російського укриття. Судячи з ролика, прикордонники запустили кілька дронів, і кожен із них завдав удару по своїй цілі.

"Прикордонник на псевдо "Кукурудза" робить попкорн з окупантів. Вмикає, під‘єднує вибухівку та піднімає в повітря — боєць готує дрон до роботи "скидами". Далі БПЛА опускає на голови окупантів вибухову "кару з небес"", — описала роботу оператора пресслужба ДПСУ.

Українські прикордонники не лише запускають своїх безпілотників, а й уражають ворожі. 1 березня писали, що в Чернігівській області військовослужбовці ДПСУ приземлили російський DJI Mavic 3 для розвідки. БПЛА вдалося запустити неушкодженим, а згодом поставити на службу українській армії.

30 березня українські прикордонники показали, як збили дрон-камікадзе Shahed. Бійці 105 прикордонного загону ДПСУ помітили ворожі безпілотники, що летять з півночі на висоті приблизно 120 метрів, і відкрили по них вогонь зі стрілецької зброї, цілячись за допомогою лазера та тепловізора.