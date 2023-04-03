"Батальон не прикроет": эксперт раскрыл опасные недостатки купольного РЭБ для ВСУ

"Купол" РЭБ мощнее и надежнее антидроновых ружей, однако требуют больше энергии и заметнее для противника, утверждает Сергей Флэш, поэтому применять их нужно очень аккуратно.

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Многие военные считают средства радиоэлектронной борьбы, работающие в режиме купола, гарантированной защитой от российских атак. Украинский военнослужащий и эксперт по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флэш рассказал в Facebook, почему это не так.

"Купольным" называют комплекс РЭБ, который подавляет связь в определенной зоне, накрывая ее невидимой полусферой из помех. Такое оборудование требует намного больше мощности, чем мобильные антидроновые ружья — около 30-40 Вт, а потому требует подключения к источнику питания на 220 В. В отличие от тех же ружей или направленных генераторов помех, "купол" невозможно запустить от аккумуляторов.

"Купол не "прикроет" батальон, как многие думают. Это максимально будет радиус 500-1000 метров. Купол далеко виден РЕР (радиоэлектронной разведке, — ред.) противника, его надо прикапывать, как я рассказывал, или монтировать его в низовьях, как русские. Большинство "забьют" прикапывать каждый раз, а скорее сделают это не правильно и поплатятся", — прокомментировал Сергей Флэш.

Он добавил, что производителям "купольного" РЭБ необходимы другие комплектующие по сравнению с ружьями: кабели, системы охлаждения, радиаторы и так далее. Если же поставить некачественные или недостаточно мощные компоненты, то весь комплекс со временем попросту сгорит.

Нужно также учитывать, что российские военные могут легко обнаружить постоянно работающий "купольный" РЭБ с помощью беспилотников — они просто заметят зону, где не работает связь. В то же время, в зоне действия "купола" не могут работать украинские дроны.

Сергей Флэш отметил, что "купольные" системы РЭБ очень полезны для украинцев при правильном применении. Использовать их нужно для таких целей:

постоянное прикрытие объекта в глубине фронта (7 км от позиций РФ или дальше);

временная защита перемещаемого подразделения;

прикрытие колонны движущейся техники;

защита подразделения на краткосрочный и важный период (например, наступление врага);

защита украинских границ;

защита орудий, ПВО и техники от ударных БПЛА на 10–20 км от линии фронта.

Ранее Сергей Флэш собрал собственный окопный комплекс РЭБ для защиты украинских солдат от дронов. Он поделился, как работает система стоимостью около $1500.

Писали также, что украинский инженер Дмитрий Селин разработал прибор для обнаружения российских дронов. Он состоит из небольшой коробочки с маленьким экраном и питается от обычной батарейки.