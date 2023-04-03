"Батальйон не прикриє": експерт розкрив небезпечні недоліки купольного РЕБ для ЗСУ

"Куполи" РЕБ потужніші та надійніші за антидронові рушниці, проте вимагають більше енергії та помітніші для противника, стверджує Сергій Флеш, тому застосовувати їх потрібно дуже акуратно.

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Багато військових вважають засоби радіоелектронної боротьби, які працюють у режимі купола, гарантованим захистом від російських атак. Український військовослужбовець та експерт із радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флеш розповів у Facebook, чому це не так.

"Купольним" називають комплекс РЕБ, який придушує зв'язок у певній зоні, накриваючи його невидимою напівсферою із перешкод. Таке обладнання вимагає набагато більше потужності, ніж мобільні антидронові рушниці — приблизно 30-40 Вт, а тому потребує підключення до джерела живлення на 220 В. На відміну від тих же рушниць або спрямованих генераторів на заваді, "купол" неможливо запустити від акумуляторів.

"Купол не "прикриє" батальйон, як багато хто думає. Це максимально буде радіус 500-1000 метрів. Купол далеко видно РЕР (радіоелектронній розвідці, — ред.) супротивника, його треба прикопувати, як я розповідав, або монтувати його в низинах, як росіяни. Більшість "заб'ють" прикопувати кожен раз, а скоріше зроблять це не правильно, та поплатяться", — прокоментував Сергій Флеш.

Він додав, що виробникам "купольного" РЕБ необхідні інші компоненти порівняно з рушницями: кабелі, системи охолодження, радіатори тощо. Якщо ж поставити неякісні або недостатньо потужні деталі, весь комплекс згодом просто згорить.

Потрібно також враховувати, що російські військові можуть легко знайти "купольний" РЕБ, що постійно працює, за допомогою безпілотників — вони просто помітять зону, де зв'язок не працює. Водночас у зоні дії "купола" не можуть працювати українські дрони.

Сергій Флеш зазначив, що "купольні" системи РЕБ є дуже корисними для українців за умов правильного застосування. Використовувати їх потрібно для таких цілей:

постійне прикриття об'єкта у глибині фронту (7 км від позицій РФ чи далі);

тимчасовий захист підрозділу, що переміщається;

прикриття колони техніки під час руху;

захист підрозділу на короткостроковий та важливий період (наприклад, наступ ворога);

захист українських кордонів;

захист гармат, ППО та техніки від ударних БПЛА на 10-20 км від лінії фронту.

Раніше Сергій Флеш зібрав власний окопний комплекс РЕБ для захисту українських солдатів від дронів. Він поділився як працює система вартістю майже $1500.

Писали також, що український інженер Дмитро Селін розробив прилад для виявлення російських дронів. Він складається з невеликої коробочки з маленьким екраном та живиться від звичайної батареї.