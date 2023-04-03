Первый паром на жидком водороде введен в эксплуатацию: насколько он сократит вредные выбросы

Паром MF Hydra длиной одновременно может перевозить 300 пассажиров и 80 автомобилей.

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Норвежская компания Norled запустила в эксплуатацию первый в мире паром, работающий на жидком водороде, пишет Interesting Engineering. С начала года Norled тестировала систему, и Норвежское Морское Агентство наконец-то дало окончательное разрешение на эксплуатацию этого необычного судна.

MF Hydra имеет в длину 82 метра и может вместить до 300 пассажиров и 80 автомобилей. Фото: Norled

Паром MF Hydra длиной более 82 метров и вместимостью до 300 пассажиров и 80 автомобилей практически не выделяет углерод, что в значительной степени способствует сохранению окружающей среды.

По заявлению инженеров компании LMG Marin, которая создала этот проект, годовые выбросы углерода такого парома на 95% меньше, чем у обычных паромов подобной грузоподъемности. Вместимость бака для жидкого водорода составляет 80 кубометров, а сам паром был построен норвежской верфью. Системы для водородного топлива от немецкой компанией Linde Engineering очень надежна и многократно проверена в других проектах. Кроме водородного двигателя система парома использует два топливных элемента мощностью 200 кВт, два генератора мощностью 440 кВт и два тяговых винта производства Shottel.

Маршрут парома пока что рассчитан только на Норвегию. Фото: Скриншот

Паром пока что будет плавать по треугольному маршруту между норвежскими Hjelmeland, Skipavik и Nesvik. Цена билета остается неизвестной, но Норвегия – очень дорогая страна, и билет в один конец на обычном пароме обойдется путешественнику в среднем в 600 грн.

Ранее Фокус писал, что инженеры сейчас усиленно разрабатывают самолет на водороде: он должен долетать из Европы до Австралии всего за 4 часа. Это будущее авиаперевозок, считают разработчики.