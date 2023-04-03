Перший пором на рідкому водні введено в експлуатацію: наскільки він скоротить шкідливі викиди

Пором MF Hydra завдовжки 82 метри одночасно може перевозити 300 пасажирів та 80 автомобілів.

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Норвезька компанія Norled запустила в експлуатацію перший у світі пором, що працює на рідкому водні, пише Interesting Engineering. З початку року Norled тестувала систему, і Норвезьке Морське Агентство нарешті дало остаточний дозвіл на експлуатацію цього незвичайного судна.

MF Hydra має в довжину 82 метри і може вмістити до 300 пасажирів та 80 автомобілів Фото: Norled

Пором MF Hydra завдовжки понад 82 метри та місткістю до 300 пасажирів та 80 автомобілів практично не виділяє вуглець, що значною мірою сприяє збереженню навколишнього середовища.

За заявою інженерів компанії LMG Marin, яка створила цей проєкт, річні викиди вуглецю такого порома на 95% менші, ніж у звичайних поромів подібної вантажності. Місткість бака для рідкого водню становить 80 кубометрів, а сам пором був побудований норвезькою корабельнею. Системи для водневого палива від німецької компанії Linde Engineering дуже надійна та багаторазово перевірена в інших проєктах. Крім водневого двигуна система порома використовує два паливні елементи потужністю 200 кВт, два генератори потужністю 440 кВт і два тягові гвинти виробництва Shottel.

Маршрут порома поки що розрахований лише на Норвегію. Фото: Скріншот

Пором поки що плаватиме трикутним маршрутом між норвезькими Hjelmeland, Skipavik і Nesvik. Ціна квитка залишається невідомою, але Норвегія — дуже дорога країна, і квиток в один кінець на звичайному поромі коштуватиме мандрівникові в середньому 600 грн.

Раніше Фокус писав, що інженери зараз посилено розробляють літак на водні: він має долітати з Європи до Австралії лише за 4 години. Це майбутнє авіаперевезень, вважають розробники.