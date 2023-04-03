Будут эффективно уничтожать дроны: радары SPY-6 установят на эсминцы и авианосцы

Кроме того, новые радары способны защитить корабль от любых ракет и имеют модульную конструкцию, чтобы выполнять различные военные задачи.

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Компания Raytheon Technologies, один из крупнейших мировых оружейных концернов, получила контракт на $619 миллионов на производство радаров AN/SPY-6 для ВМС США, сообщается на официальном сайте компании. Общий контракт для армии США оценивается в $3 миллиарда на пять лет.

SPY-6 является на сегодня самым современным морским радаром в мире, который обеспечивает беспрецедентные возможности интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, утверждают в компании. Его интеграция на корабли армии США идет полным ходом и радар уже установили на новый эсминец Flight III.

Семейство радаров SPY-6 может защищать от баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов и кораблей одновременно. Сможет радар противостоять и атакам дрона противника, точно отличая их от других целей и с помощью своей активной фазированной антенной решетки (AESA) направлять на них мощные радиоволны, чтобы ослепить или вывести из строя.

У новинки значительно увеличена дальность обнаружения и повышена чувствительность. Фото: Raytheon Technologies

Особенностью AN/SPY-6 является то, что он состоит из двух основных радаров и контроллера радарной системы (RSC), который координирует датчики. Радар S-диапазона обеспечивает объемный поиск, слежение, дискриминацию баллистических ракет и связь с ракетами, а радар X-диапазона обеспечивает поиск по горизонту, точное слежение, связь с ракетами и терминальное освещение целей. Радары S-диапазона и X-диапазона также выполняют общие функции, такие как навигация по радару, обнаружение перископов и наведение и связь с ракетами.

У новинки значительно увеличена дальность обнаружения и повышена чувствительность. Кроме того, теперь SPY-6 состоит из блоков, т.е. легко может масштабироваться под определенные нужды той или иной военной операции, что значительно экономит ресурсы армии США.

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