Ефективно знищуватимуть дрони: радари SPY-6 встановлять на есмінці та авіаносці

Крім того, нові радари здатні захистити корабель від будь-яких ракет і мають модульну конструкцію для виконання різних військових завдань.

Related video

Компанія Raytheon Technologies, один із найбільших світових збройових концернів, отримала контракт на $619 мільйонів на виробництво радарів AN/SPY-6 для ВМС США, повідомляється на офіційному сайті компанії. Загальний контракт для армії США оцінюється у $3 мільярди на п'ять років.

SPY-6 є на сьогодні найсучаснішим морським радаром у світі, який забезпечує безпрецедентні можливості інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, стверджують у компанії. Його інтеграція на кораблі армії США йде на повну і радар уже встановили на новий есмінець Flight III.

Сімейство радарів SPY-6 може захищати від балістичних ракет, крилатих ракет, літаків та кораблів одночасно. Зможе радар протистояти і атакам дронів противника, точно відрізняючи їх від інших цілей і за допомогою своєї активної фазованої антенної решітки (AESA) направляти на них потужні радіохвилі, щоб засліпити або вивести з ладу.

У новинки значно збільшена дальність виявлення та підвищена чутливість. Фото: Raytheon Technologies

Особливістю AN/SPY-6 є те, що він складається з двох основних радарів та контролера радарної системи (RSC), який координує датчики. Радар S-діапазону забезпечує об'ємний пошук, стеження, дискримінацію балістичних ракет і зв'язок з ракетами, а радар X-діапазону забезпечує пошук по горизонту, точне стеження, зв'язок з ракетами та термінальне освітлення цілей. Радари S-діапазону та X-діапазону також виконують загальні функції, такі як навігація по радару, виявлення перископів і наведення та зв'язок з ракетами.

У новинки значно збільшена дальність виявлення та підвищена чутливість. З іншого боку, тепер SPY-6 складається з блоків, тобто. легко може масштабуватись під певні потреби тієї чи іншої військової операції, що значно заощаджує ресурси армії США.

Раніше Фокус писав, що вчені створили хвильові детектори, які допоможуть у боротьбі з РЕБ росіян.