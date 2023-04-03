Новые спутники обеспечат армию защищенной связью: за счет чего это получится сделать

Плохая погода и сложный рельеф им будет нипочем, как и вражеские попытки взлома каналов связи.

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Космические силы США подтвердили программу по покупке двух дополнительных спутников Mobile User Objective System (MUOS), сообщает C4ISRNET. Эти аппараты обеспечат защищенную узкополосную связь для военных. К 2025 финансовому году Космические силы США выберут одну из компаний для поставки спутников, первый из которых они хотят запустить до конца 2030 финансового года. Среди претендентов эксперты называют Lockheed Martin, Northrop Grumman и Boeing.

Спутники присоединятся к действующей констелляции из четырех спутников MUOS, плюс один запасной спутник на орбите, все они были построены компанией Lockheed Martin. Узкополосные спутники связи работают в диапазоне частот — от 300 МГц до 3 ГГц — что делает их менее уязвимыми для плохой погоды или сложного рельефа и идеальными для передачи информации в защищенном режиме.

Узкополосные спутники работают в диапазоне частот — от 300 МГц до 3 ГГц Фото: ВМС США

Космические силы прогнозируют, что им понадобится $2,5 миллиарда на программу между 2024 и 2028 финансовыми годами, включая $230 миллионов в следующем году. Закупка призвана продлить срок службы констелляции до тех пор, пока Пентагон не разработает долгосрочный план для узкополосной связи, который может включать интеграцию коммерческих спутников.

Спутники MUOS были созданы для замены системы Ultra High Frequency Follow-on, известной как UFO. Они имеют две полезные системы — одна для поддержания сети УВЧ и вторая, которая обеспечивает новую возможность широкополосного кодового разделения каналов (WCDMA). Система предназначена для обеспечения емкости в 10 раз больше, чем у ее предшественника.

Ранее Фокус писал, что запущен спутник-разведчик для особо секретного подразделения: за кем он будет следить.