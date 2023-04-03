Нові супутники забезпечать армію захищеним зв'язком: за рахунок чого це вдасться зробити

Погана погода та складний рельєф їм буде байдужими, як і ворожі спроби злому каналів зв'язку.

Related video

Космічні сили США підтвердили програму купівлі двох додаткових супутників Mobile User Objective System (MUOS), повідомляє C4ISRNET. Ці апарати забезпечать захищений вузькосмуговий зв'язок для військових. До 2025 фінансового року Космічні сили США оберуть одну з компаній для постачання супутників, перші з яких вони хочуть запустити до кінця 2030 фінансового року. Серед претендентів експерти називають Lockheed Martin, Northrop Grumman та Boeing.

Супутники приєднаються до чинної констеляції з чотирьох супутників MUOS плюс один запасний супутник на орбіті, всі вони були побудовані компанією Lockheed Martin. Вузькосмугові супутники зв'язку працюють у діапазоні частот – від 300 МГц до 3 ГГц – що робить їх менш уразливими для поганої погоди чи складного рельєфу та ідеальними для передачі інформації у захищеному режимі.

Вузькосмугові супутники працюють у діапазоні частот — від 300 МГц до 3 ГГц Фото: ВМС США

Космічні сили прогнозують, що їм знадобиться $2,5 мільярда на програму між 2024 та 2028 фінансовими роками, включаючи $230 мільйонів наступного року. Закупівля покликана продовжити термін служби констеляції, поки Пентагон не розробить довгостроковий план для вузькосмугового зв'язку, який може включати інтеграцію комерційних супутників.

Супутники MUOS були створені для заміни системи Ultra High Frequency Follow-on, відомої як UFO. Вони мають дві корисні системи – одна для підтримки мережі УВЧ та друга, яка забезпечує нову можливість широкосмугового кодового поділу каналів (WCDMA). Система призначена для забезпечення місткості у 10 разів більше, ніж у її попередника.

Раніше Фокус писав, що запущено супутника-розвідника для особливо секретного підрозділу : за ким він стежитиме.