"Это старый снимок": соцсеть Twitter сменила иконку на логотип Dogecoin (фото)

В связи с изменением логотипа Twitter стоимость криптовалюты Dogecoin выросла более чем на 20%. Однако затем цена немного упала.

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4 апреля социальная сеть Twitter изменила свой логотип на эмблему криптовалюты Dogecoin. Теперешний владелец соцсети Илон Маск отреагировал на это изменение на своем аккаунте.

Так, он опубликовал картину, изображающую собаку сиба-ину, которая перед полицейским произносит: "Это старый снимок". Полицейский же смотрит на логотип Twitter в виде птички.

Илон Маск об изменении логотипа Twitter Фото: скриншот

Кроме того, Маск поделился скриншотом переписки с неким пользователем Chairman, в котором пообещал изменить логотип Twitter на сиба-ину.

"Как и было обещано", — подписал Маск свой пост.

Илон Маск об изменении логотипа Twitter Фото: скриншот

Отметим, что после этого курс криптовалюты Dogecoin вырос на 24,8%, но затем немного упал.

Что такое Dogecoin

Криптовалюта с открытым исходным кодом, основанная на механизме работы Litecoin и Bitcoin была названа в честь интернет-мема Doge. Мем содержит фотографию собаки породы сиба-ину по имени Кабосу, часто с текстом на фотографии. Пес стал популярен в 2013 году.

Что касается криптовалюты, то она была создана Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Несмотря на сатирический характер, смогла развить вокруг себя сообщество пользователей.

Ранее сообщалось, что Илон Маск узнает все о человеке, раскрывшем код соцсети Twitter. Социальная сеть добилась через суд, чтобы GitHub предоставил ему все данные пользователя, который выложил исходный код соцсети на этот ресурс.

27 марта The Information сообщило, что под руководством Маска Twitter потерял половину стоимости. По информации издания журналистов, бизнесмен сообщил сотрудникам, что состояние компании сложное и она находится в рискованном финансовом положении.