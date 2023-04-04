"Це старий знімок": соцмережа Twitter змінила іконку на логотип Dogecoin (фото)

У зв'язку із зміною логотипу Twitter вартість криптовалюти Dogecoin зросла більш ніж на 20%. Однак потім ціна трохи впала.

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4 квітня соціальна мережа Twitter змінила свій логотип на емблему криптовалюти Dogecoin. Теперішній власник соцмережі Ілон Маск відреагував на цю зміну на своєму обліковому записі.

Так, він опублікував картину, що зображує собаку сіба-іну, яка перед поліцейським вимовляє: "Це старий знімок". Поліцейський дивиться на логотип Twitter у вигляді пташки.

Ілон Маск про зміну логотипу Twitter Фото: скріншот

Крім того, Маск поділився скріншотом листування з якимсь користувачем Chairman, в якому пообіцяв змінити логотип Twitter на сіба-іну.

"Як і було обіцяно", — підписав Маск свою посаду.

Ілон Маск про зміну логотипу Twitter Фото: скріншот

Зазначимо, що після цього курс криптовалюти Dogecoin виріс на 24,8%, але потім трохи впав.

Що таке Dogecoin

Криптовалюта з відкритим вихідним кодом, заснована на механізмі роботи Litecoin та Bitcoin, була названа на честь інтернет-мема Doge. Мем містить фотографію собаки породи сіба-іну на ім'я Кабосу, часто з текстом на фотографії. Пес став популярним у 2013 році.

Що стосується криптовалюти, то вона була створена Біллі Маркусом та Джексоном Палмером. Попри сатиричний характер, змогла розвинути довкола себе спільноту користувачів.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск дізнається все про людину, яка розкрила код соцмережі Twitter. Соціальна мережа досягла через суд, щоб GitHub надав йому всі дані користувача, який виклав вихідний код соцмережі на цей ресурс.

27 березня The Information повідомило, що під керівництвом Маска Twitter втратив половину вартості. За інформацією видання журналістів, бізнесмен повідомив співробітників, що стан компанії складний і вона перебуває у ризикованому фінансовому становищі.