В России испытывают беспилотный грузовик "Урал": без кабины, но с чипами Intel (видео)

Пока грузовик управляется оператором, но в будущем сможет действовать полностью автономно, уверяют разработчики.

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В России Магнитогорский метизно-калибровочный завод (ММК-МЕТИЗ) испытывает беспилотный грузовик "Урал-432067-73". Об этом стало известно российскому сайту Quto.

Инженеры приступили к тестированию прототипа с третьим уровнем автономности: машина полностью подчиняется командам оператора с пультом дистанционного управления. В будущем "ММК-МЕТИЗ" обещает дойти до пятого уровня автономности, когда грузовик сможет выполнять задачи полностью самостоятельно без малейшего участия людей. Предполагается, что такой грузовик будет окупаться всего за год-два каждодневной эксплуатации.

Беспилотник построен на платформе "Урал-432067-73", но получил более компактные размеры: длина автомобиля составляет 6,5 метра, а высота — 2,3 метра. Дело в том, что конструкторы полностью убрали кабину, поэтому капот переходит сразу в открытую грузовую площадку. В остальном конструкция машины напоминает обычные российские грузовики, вот только вместо ручной коробки передач стоит автоматическая.

Еще одним отличием является наличие электроники и программного обеспечения от НПО "Андроидная техника", которая прославилась изготовлением робота "Федора". В основе вычислителей, необходимых для работы автопилота — американские процессоры Intel Core i7. Стоит отметить, что компания еще в марте прошлого года Intel прекратила поставки своей продукции в Россию. В "ММК-МЕТИЗ" пока не могут назвать сроки запуска производства, а учитывая антироссийские санкции, оно находится под большим вопросом.

Как пишет журнал Auto, беспилотный "Урал" впервые представили на форуме "Армия-2022" в августе. По словам производителей, машина получила "техническое зрение" и прошла предварительніе испытания. Грузовик предлагают использовать как гражданским, так и ВС РФ для работы в боевых условиях.

Характеристики беспилотного грузовика "Урал":

максимальная скорость — 80 км/ч;

грузоподъемность — 5 тонн;

запас хода — 800 км;

двигатель — дизельный на 240 л.с.

Ранее в РФ показали грузовой дрон под названием ТрАМП. Пока беспилотник лишь ездит по земле, но разработчики из КБ "Кронштадт" уверяют, что он сможет летать на расстояние до 600 км, поднимая вес до 250 кг.