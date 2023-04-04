У Росії випробовують безпілотну вантажівку "Урал": без кабіни, але з чіпами Intel (відео)

Поки вантажівка управляється оператором, але в майбутньому зможе діяти повністю автономно, запевняють розробники.

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У Росії Магнітогорський метизно-калібрувальний завод (ММК-МЕТИЗ) випробовує безпілотну вантажівку "Урал-432067-73". Про це стало відомо російському сайту Quto.

Інженери почали тестування прототипу з третім рівнем автономності: машина повністю підпорядковується командам оператора з пультом дистанційного керування. У майбутньому "ММК-МЕТИЗ" обіцяє дійти до п'ятого рівня автономності, коли вантажівка зможе виконувати завдання повністю самостійно без найменшої участі людей. Передбачається, що така вантажівка окупатиметься всього за рік-два щоденної експлуатації.

Безпілотник побудований на платформі "Урал-432067-73", але отримав компактніші розміри: довжина автомобіля становить 6,5 метра, а висота — 2,3 метра. Річ у тім, що конструктори повністю прибрали кабіну, тому капот переходить відразу у відкриту вантажну платформу. В іншому конструкція машини нагадує звичайні російські вантажівки, ось тільки замість ручної коробки стоїть автоматична.

Ще однією відмінністю є наявність електроніки та програмного забезпечення від НВО "Андроїдна техніка", яка прославилася виготовленням робота "Федора". У основі обчислювачів, необхідних для роботи автопілота — американські процесори Intel Core i7. Варто зазначити, що компанія Intel ще у березні минулого року припинила постачання своєї продукції до Росії. У "ММК-МЕТИЗ" поки що не можуть назвати терміни запуску виробництва, а з огляду на антиросійські санкції воно перебуває під великим питанням.

Як пише журнал Auto, безпілотний "Урал" уперше представили на форумі "Армія-2022" у серпні. За словами виробників, машина отримала "технічний зір" та пройшла попередні випробування. Вантажівку пропонують використовувати як цивільним, так і ЗС РФ для роботи в бойових умовах.

Характеристики безпілотної вантажівки "Урал":

максимальна швидкість — 80 км/год;

вантажопідйомність — 5 тонн;

запас ходу — 800 км;

двигун — дизельний на 240 к.с.

Раніше в РФ показали вантажний дрон під назвою ТРАМП. Поки що безпілотник лише їздить землею, але розробники з КБ "Кронштадт" запевняють, що він зможе літати на відстань до 600 км, піднімаючи вагу до 250 кг.