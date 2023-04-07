"Накрученные фейки и страх людей": в Минцифре ответили о выдаче повесток в "Дії"

Руководитель по развитию электронных услуг Мстислав Баник опроверг заявления "военкомов" и объяснил, откуда взялись слухи о повестках в "Дії".

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Министерство цифровой трансформации Украины против выдачи гражданам повесток через государственный онлайн-сервис "Дія". Об этом руководитель по развитию электронных услуг ведомства Мстислав Баник рассказал в интервью YouTube-проекту "Разговор".

Он опроверг заявления "военкомов" о возможности вручения повесток в территориальные центры комплектования (в прошлом — военноматы) через "Дію". Чиновник добавил, что Минцифры уже проработало этот вопрос с коллегами из Минобороны, чтобы они провели разъяснительную работу среди своих подчиненных.

"Политическая позиция, что "Дія" — это не сервис раздачи повесток, потому что определены нормативкой способы, которыми доставляется повестка", — прокомментировал Мстислав Баник. — "Это все страх людей, какие-то накрученные фейки и истории, когда какой-то военком заявил, что будут повестки".

Представитель Минцифры объяснил, откуда начались разговоры о возможности вручения повесток онлайн. По его словам, поводом для таких слухов стала рассылка через "Дію" судебных уведомлений, сообщаемых гражданам о правонарушениях и вызове на заседание суда. Вскоре в социальных сетях и представлении украинцев судебные повестки трансформировались в повестки для военнообязанных.

Напомним, что 9 марта представитель Харьковского ТЦК Владимир Арап заявил о начале раздачи повесток из-за "Действия". По его словам, правительство привязало к мобильному приложению электронную систему "Оберег", куда вносят данные о военнообязанных гражданах в возрасте от 18 до 60 лет.

13 марта в Министерстве цифровой трансформации отрицали выдачу повесток в "Действии". Мстислав Баник заявил, что реестр "Оберіг" не имеет никакого отношения к сервису государственных услуг.

14 марта глава Минцифры Михаил Федоров опроверг выдачу повесток в "Действии". По его словам, подобная услуга может разрушить репутацию бренда.